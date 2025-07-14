«Удавка затягивается»: военкор сообщил об активизации на Донецком фронте Военкор Коц сообщил об активизации Покровского направления в ДНР

Покровский участок Донецкого фронта активизировался за последние две недели, сообщил военный корреспондент Александр Коц в своем Telegram-канале. По его словам, в начале июля ВС РФ выбили части ВСУ из села Разино и, по данным украинских пабликов, вошли в Родинское в четырех километрах от Покровска (Красноармейска). По словам военкора, таким образом ВС РФ удалось перерезать важную трассу, идущую на север и соединяющую город с Добропольем. Минобороны России не комментировало эту информацию.

Удавка вокруг Покровско-мирноградской агломерации постепенно затягивается. На днях Минобороны сообщило об освобождении Николаевки, примыкающей к Новоэкономическому. Последний населенник расположен в трех километрах от Мирнограда и фактически является его пригородом, — написал Коц.

По его словам, ВС РФ пытаются провернуть ту же тактику, которая позволила занять Угледар, Авдеевку, Красногоровку, Курахово и ряд других городов. Она заключается в изоляции района боевых действий и отрезании подразделений ВСУ от снабжения. Когда у оказавшегося в котле противника закончатся боеприпасы и провизия, ему придется либо капитулировать, либо попытаться прорваться, что неизбежно приведет к большим потерям.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что российские войска продолжают наступление на ключевых направлениях в республике. По его данным, ВС РФ успешно продвигаются, улучшая тактические позиции под Красноармейском, Константиновкой и Великой Новоселкой. Особое внимание уделяется охвату Красноармейска. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.