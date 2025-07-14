Российский танкист рискнул собой и спас 10 сослуживцев в зоне СВО Командир с позывным Унга спас из окружения ВСУ 10 раненых бойцов

Командир танкового взвода с позывным Унга из группировки войск «Восток» сообщил ТАСС, что в ходе боя за Константинополь в ДНР спас не менее 10 сослуживцев. По его словам, одного из них он спас от пуль, девять других — вывел ранеными из окружения, преодолев расстояние в 15 км. В Минобороны РФ эту информацию не комментировали.

Заходили в Константинополь. Зашли вглубь противника, в тыл почти, попали в окружение. Нас дронами отработали, мы с экипажем вышли, увидели недалеко от танка опорник. Мы туда заходили, у меня наводчик упал в яму к противнику, — поделился он.

Этот момент стал для российской группировки критическим — так военные сразу попали прямо на вражеские позиции, пояснил Унга. Он отметил, что выбор был только один — штурмовать опорный пункт ВСУ, чтобы вызволить товарища живым, отметил он.

После успешной зачистки укрепления группе удалось не только вырваться из окружения, но и эвакуировать девять раненых бойцов. Спасательная операция растянулась на 15 километров трудного пути под постоянной угрозой.

Несмотря на экстремальные условия, боевая задача была выполнена на все 100%, — подчеркнул танкист.

Ранее российский боец защитил мирного жителя от удара украинского дрона во время эвакуации из села Богатырь в ДНР. Подробности рассказал военный из 36-й гвардейской мотострелковой бригады 29-й армии группировки «Восток» с позывным Гусь. По его словам, солдат сильно пострадал из-за своего подвига