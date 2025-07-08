Боец закрыл собой от дрона ВСУ жителя ДНР Боец ВС РФ закрыл собой мирного жителя ДНР, которого ВСУ пытались убить дроном

Российский боец защитил мирного жителя от удара украинского дрона во время эвакуации из села Богатырь в ДНР, сообщил ТАСС. Подробности рассказал военный из 36-й гвардейской мотострелковой бригады 29-й армии группировки «Восток» с позывным Гусь. По его словам, солдат сильно пострадал из-за своего подвига.

Последний раз группу когда выводили, было такое, что ударил дрон, наш боец закрыл собой гражданского. Наш человек сильно пострадал от этого, у него множественные осколки, — уточнил собеседник агентства.

По словам штурмовика, мирный житель отделался легкими травмами и не нуждался в госпитализации. Об освобождении села стало известно 18 мая.

Ранее российский разведчик рассказал, как спас сослуживцев от атаки украинского дрона-камикадзе. Мужчина использовал обычное охотничье ружье и поразил воздушную цель, когда в Донбассе шли бои. Так он предотвратил гибель товарищей.

В конце мая российский военнослужащий сбил FPV-дрон прикладом автомата в районе Зеленого Поля и спас группу сослуживцев. Беспилотник удалось сбить бойцу из 394-го мотострелкового полка 127-й дивизии 5-й армии группировки «Восток».