Боец закрыл собой от дрона ВСУ жителя ДНР

Российский боец защитил мирного жителя от удара украинского дрона во время эвакуации из села Богатырь в ДНР, сообщил ТАСС. Подробности рассказал военный из 36-й гвардейской мотострелковой бригады 29-й армии группировки «Восток» с позывным Гусь. По его словам, солдат сильно пострадал из-за своего подвига.
Последний раз группу когда выводили, было такое, что ударил дрон, наш боец закрыл собой гражданского. Наш человек сильно пострадал от этого, у него множественные осколки, — уточнил собеседник агентства.
По словам штурмовика, мирный житель отделался легкими травмами и не нуждался в госпитализации. Об освобождении села стало известно 18 мая.
Ранее российский разведчик рассказал, как спас сослуживцев от атаки украинского дрона-камикадзе. Мужчина использовал обычное охотничье ружье и поразил воздушную цель, когда в Донбассе шли бои. Так он предотвратил гибель товарищей.
В конце мая российский военнослужащий сбил FPV-дрон прикладом автомата в районе Зеленого Поля и спас группу сослуживцев. Беспилотник удалось сбить бойцу из 394-го мотострелкового полка 127-й дивизии 5-й армии группировки «Восток».