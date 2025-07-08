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08 июля 2025 в 09:41

Боец закрыл собой от дрона ВСУ жителя ДНР

Боец ВС РФ закрыл собой мирного жителя ДНР, которого ВСУ пытались убить дроном

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Российский боец защитил мирного жителя от удара украинского дрона во время эвакуации из села Богатырь в ДНР, сообщил ТАСС. Подробности рассказал военный из 36-й гвардейской мотострелковой бригады 29-й армии группировки «Восток» с позывным Гусь. По его словам, солдат сильно пострадал из-за своего подвига.

Последний раз группу когда выводили, было такое, что ударил дрон, наш боец закрыл собой гражданского. Наш человек сильно пострадал от этого, у него множественные осколки, — уточнил собеседник агентства.

По словам штурмовика, мирный житель отделался легкими травмами и не нуждался в госпитализации. Об освобождении села стало известно 18 мая.

Ранее российский разведчик рассказал, как спас сослуживцев от атаки украинского дрона-камикадзе. Мужчина использовал обычное охотничье ружье и поразил воздушную цель, когда в Донбассе шли бои. Так он предотвратил гибель товарищей.

В конце мая российский военнослужащий сбил FPV-дрон прикладом автомата в районе Зеленого Поля и спас группу сослуживцев. Беспилотник удалось сбить бойцу из 394-го мотострелкового полка 127-й дивизии 5-й армии группировки «Восток».

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