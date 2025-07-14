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14 июля 2025 в 09:10

ВСУ атаковали объект Запорожской АЭС

Три беспилотника ВСУ ударили по учебно-тренировочному центру Запорожской АЭС

Военнослужащие ВСУ Военнослужащие ВСУ Фото: Социальные сети

Три беспилотника ВСУ атаковали накануне, 13 июля, уникальный учебно-тренировочный центр Запорожской АЭС, сообщает Telegram-канал энергообъекта. Уточняется, что критических разрушений и возгорания в результате ЧП не зафиксировано.

Учебно-тренировочный центр (УТЦ) Запорожской атомной электростанции подвергся атаке с применением беспилотников. Противник использовал три беспилотных летательных аппарата. <…>. К счастью, в результате атаки возгорания не произошло, а критические разрушения зафиксированы не были, — говорится в сообщении.

Удар был нанесен на расстоянии примерно 250–300 метров от первого энергоблока станции, указывает пресс-служба ЗАЭС. Сейчас специалисты проводят оценку ущерба и изучают обстоятельства инцидента. Работа станции продолжается в штатном режиме. Соблюдаются все необходимые меры предосторожности.

Безопасность эксплуатации станции обеспечена, — подчеркивают в пресс-службе.

В центре находится единственный в мире полномасштабный тренажер реакторного зала. Он критически важен для подготовки персонала.

Ранее специалисты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) сообщили об увеличении количества инцидентов с применением беспилотных летательных аппаратов в районе ЗАЭС. Согласно отчету организации, рост подобных случаев у станции наблюдается с начала 2025 года.

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