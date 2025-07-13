Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
13 июля 2025 в 18:50

В МАГАТЭ озвучили тревожные данные по ЗАЭС

МАГАТЭ: вблизи АЭС с начала 2025 года выросло число применения БПЛА

Рафаэль Гросси Рафаэль Гросси Фото: Albert Otti/dpa/Global Look Press

Специалисты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) зафиксировали увеличение количества инцидентов с применением беспилотных летательных аппаратов в районе ЗАЭС, говорится в релизе МАГАТЭ. Согласно отчету организации, вокруг Запорожской атомной электростанции рост подобных случаев наблюдается с начала 2025 года.

Генеральный директор [МАГАТЭ Рафаэль] Гросси выразил глубокую обеспокоенность в связи с очевидным ростом числа случаев использования беспилотников вблизи атомных электростанций с начала этого года, подчеркнув, что такое оружие представляет собой очевидную угрозу ядерной безопасности, — говорится в сообщении агентства.

Ранее инспекторы Международного агентства по атомной энергии сообщили о многочисленных случаях применения огнестрельного оружия вблизи Запорожской атомной электростанции. Согласно их данным, сотни выстрелов были зафиксированы в ночное время.

До этого директор по коммуникациям Запорожской АЭС Евгения Яшина отметила существенное изменение тактики киевских властей в летний сезон 2025 года. По ее словам, если ранее атаки на Энергодар преимущественно нацеливались на объекты инфраструктуры, то сейчас наблюдается переход к целенаправленным действиям против гражданского населения.

ЗАЭС
МАГАТЭ
Рафаэль Гросси
Запорожская область
БПЛА
дроны
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Ученые нашли ген, ускоряющий развитие рака печени
«Талибан» сделал неожиданное заявление о международном признании
В МВД зафиксировали резкий рост числа терактов в 2024 году
На подъездах к Крымскому мосту организовали бесплатную раздачу воды
Спущенные шорты сына Уилла Смита насмешили пользователей Сети
Воскресенье стало самым жарким днем с начала лета в Петербурге
«Привет» Мерцу от Белоусова, отказ РФ от договора с ООН: что будет дальше
Сформированный по поручению Путина «Орлан» попал под обстрел ВСУ
В зоне СВО заметили российский танк с антидроновыми «дредами»
«Зенит» заключил пятилетний контракт со звездой бразильского футбола
Стало известно о смерти экс-президента южной страны
Милонов взялся за фильмы с бездетными «ведьмами под 40 лет»
В США назвали причину замирания линии фронта на Украине
В Германии предложили вернуть всеобщий призыв в армию
103-летняя женщина раскрыла необычный секрет долголетия
Раскрыт важный маневр российских военных в ДНР
ВСУ замалчивают инцидент с жестоким убийством майора
Roblox могут запретить в России из-за Чернобыльской АЭС
В Европе открывают новый маршрут для поставок оружия на Украину
К чему снится волк: белый, черный, атакующий? Знаки судьбы и предупреждения
Дальше
Самое популярное
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 12 июля: где в России сбои
Общество

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 12 июля: где в России сбои

В ВС России раскрыли хитрую схему отступления ВСУ в Сумской области
Европа

В ВС России раскрыли хитрую схему отступления ВСУ в Сумской области

В Польше возмущены из-за гигантских выплат Москве, превысивших помощь Киеву
Европа

В Польше возмущены из-за гигантских выплат Москве, превысивших помощь Киеву

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.