В МАГАТЭ озвучили тревожные данные по ЗАЭС МАГАТЭ: вблизи АЭС с начала 2025 года выросло число применения БПЛА

Специалисты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) зафиксировали увеличение количества инцидентов с применением беспилотных летательных аппаратов в районе ЗАЭС, говорится в релизе МАГАТЭ. Согласно отчету организации, вокруг Запорожской атомной электростанции рост подобных случаев наблюдается с начала 2025 года.

Генеральный директор [МАГАТЭ Рафаэль] Гросси выразил глубокую обеспокоенность в связи с очевидным ростом числа случаев использования беспилотников вблизи атомных электростанций с начала этого года, подчеркнув, что такое оружие представляет собой очевидную угрозу ядерной безопасности, — говорится в сообщении агентства.

Ранее инспекторы Международного агентства по атомной энергии сообщили о многочисленных случаях применения огнестрельного оружия вблизи Запорожской атомной электростанции. Согласно их данным, сотни выстрелов были зафиксированы в ночное время.

До этого директор по коммуникациям Запорожской АЭС Евгения Яшина отметила существенное изменение тактики киевских властей в летний сезон 2025 года. По ее словам, если ранее атаки на Энергодар преимущественно нацеливались на объекты инфраструктуры, то сейчас наблюдается переход к целенаправленным действиям против гражданского населения.