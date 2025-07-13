Инспекторы МАГАТЭ сделали тревожное заявление по обстановке на ЗАЭС Инспекторы МАГАТЭ заявили о звуках выстрелов около ЗАЭС

Рядом с Запорожской АЭС раздавались сотни выстрелов из оружия, написали в соцсети X инспекторы Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). В сообщении сказано, что их зафиксировали прошлой ночью.

Группа МАГАТЭ на Запорожской АЭС сообщила, что прошлой ночью слышала сотни выстрелов из стрелкового оружия, — сказано в сообщении.

Ранее МАГАТЭ выразило обеспокоенность в связи с участившимися инцидентами с беспилотниками после получения информации об атаке дрона на административное здание в Энергодаре. Этот город-спутник Запорожской АЭС является местом проживания большинства работников станции.

Кроме того, директор по коммуникациям Запорожской АЭС Евгения Яшина рассказала, что в летний период 2025 года власти в Киеве радикально изменили тактику террористических атак на Энергодар и перешли с ударов по инфраструктуре к целенаправленной охоте на мирных жителей. Если в предыдущие годы вооруженные формирования Украины атаковали системы жизнеобеспечения города, где проживают работники атомной станции и их семьи, то теперь обстрелам подвергаются жилые кварталы и административные здания, подчеркнула она.