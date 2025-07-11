На ЗАЭС заявили об охоте ВСУ на мирных жителей Энергодара Директор по коммуникациям ЗАЭС Яшина: ВСУ бьют по мирным жителям Энергодара

В летний период 2025 года власти в Киеве радикально изменили тактику террористических атак на Энергодар и перешли с ударов по инфраструктуре к целенаправленной охоте на мирных жителей, заявила ТАСС директор по коммуникациям Запорожской АЭС Евгения Яшина. Если в предыдущие годы вооруженные формирования Украины атаковали системы жизнеобеспечения города, где проживают работники атомной станции и их семьи, то теперь обстрелам подвергаются жилые кварталы и административные здания, подчеркнула она.

Этим летом противник, похоже, сменил тактику террора Энергодара. Теперь он воздействует напрямую на жителей, охотясь на них и пытаясь таким образом сеять страх. Подобные действия в условиях всеобщей усталости представляют особую опасность, — сказала она.

Ранее стало известно, что Запорожская АЭС вновь подключена к внешним источникам электроэнергии. После восстановления высоковольтной линии энергоснабжение станции стабилизировалось. Радиационный фон на объекте и вокруг него остается в пределах естественных значений.