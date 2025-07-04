Стало известно о текущем состоянии Запорожской АЭС Запорожскую АЭС снова подключили к внешнему питанию

Запорожская АЭС вновь подключена к внешним источникам электроэнергии, сообщила пресс-служба предприятия. После восстановления высоковольтной линии энергоснабжение станции стабилизировалось. Радиационный фон на объекте и вокруг него остается в пределах естественных значений.

Это стало возможным после успешного ввода в эксплуатацию ключевой магистральной линии электропередачи напряжением 750 киловольт, известной как «Днепровская». Данная линия является одной из основных артерий, питающих крупнейшую атомную станцию Европы. Восстановление внешнего энергоснабжения позволило перевести резервные системы в штатный режим ожидания.

Аварийные дизель-генераторы остановлены и переведены в дежурство. Нарушений в работе АЭС нет, — отметил директор Запорожской АЭС Юрий Черничук.

Ранее пресс-служба МАГАТЭ сообщила, что несколько автомобилей получили повреждения у Запорожской АЭС в результате атаки беспилотников. Команды агентства были проинформированы о происшествии у пруда-охладителя атомной станции. Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси отметил, что, если сведения подтвердятся, это будет «совершенно неприемлемой атакой» вблизи крупного ядерного объекта.