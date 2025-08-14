Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Росатом обратился к работающим на ЗАЭС специалистам МАГАТЭ

Глава Росатома Лихачев поблагодарил специалистов МАГАТЭ за правду

Алексей Лихачев Алексей Лихачев Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Глава российской госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев поблагодарил специалистов Секретариата Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), которые в настоящее время находятся на Запорожской АЭС. В эфире телеканала «Россия-24» он подчеркнул, что руководству передают достоверную информацию о пожарах и ударах со стороны ВСУ.

Мы продолжаем взаимодействие с МАГАТЭ. Благодарны за то, что члены миссии, работающие там, доносят до руководства агентства правдивую информацию о том, что происходит. Все они, конечно, фиксируют — удары, пожары, снаряды, — сказал Лихачев.

Он также напомнил о грядущем визите гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси в Москву. Лихачев выразил надежду, что у сторон будут единые оценки и позиции по ЗАЭС.

Ранее в Росатоме сообщили, что непрекращающиеся обстрелы Энергодара создают прямую угрозу критически важной инфраструктуре ЗАЭС. Интенсивность атак на станцию и прилегающие территории резко возросла, создавая прямую угрозу ее безопасности. Последний массированный артиллерийский удар был нанесен 13 августа.

ЗАЭС
происшествия
атаки ВСУ
МАГАТЭ
