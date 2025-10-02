В Приднестровье решили временно экономить газ В Приднестровье решили временно экономить газ из-за сбоя в поставках

Власти Приднестровья решили ввести в стране режим жесткой экономии газа из-за сбоя в поставках топлива, которое оплачивается за счет финпомощи России, заявил министр экономического развития республики Сергей Оболоник. По его словам, которые приводит Telegram-канал ведомства, ограничения будут действовать полторы недели.

Газ будут отпускать в режиме жесткой экономии, — сказал Оболоник.

Министр отметил, что газ в первую очередь будет использоваться для обеспечения нужд населения. По окончании обозначенного срока ограничений топливо будут поставлять в промышленные и другие организации, добавил Оболоник.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что нынешние власти Молдавии фактически исключают диалог с Россией. Он пояснил, что это не позволяет обсуждать вопросы урегулирования ситуации в Приднестровье.

До этого военные Приднестровья обвинили Молдавию в незаконном блокировании проезда через контрольно-пропускные пункты в зоне безопасности приднестровского конфликта. По их данным, соседнее государство также не реагирует на обращения. Препятствование проезду происходило в дни проведения парламентских выборов в Молдавии.