Клуб «Валдай»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 31.10.2025, не оферта.
02 октября 2025 в 13:47

В Приднестровье решили временно экономить газ

В Приднестровье решили временно экономить газ из-за сбоя в поставках

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Власти Приднестровья решили ввести в стране режим жесткой экономии газа из-за сбоя в поставках топлива, которое оплачивается за счет финпомощи России, заявил министр экономического развития республики Сергей Оболоник. По его словам, которые приводит Telegram-канал ведомства, ограничения будут действовать полторы недели.

Газ будут отпускать в режиме жесткой экономии, — сказал Оболоник.

Министр отметил, что газ в первую очередь будет использоваться для обеспечения нужд населения. По окончании обозначенного срока ограничений топливо будут поставлять в промышленные и другие организации, добавил Оболоник.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что нынешние власти Молдавии фактически исключают диалог с Россией. Он пояснил, что это не позволяет обсуждать вопросы урегулирования ситуации в Приднестровье.

До этого военные Приднестровья обвинили Молдавию в незаконном блокировании проезда через контрольно-пропускные пункты в зоне безопасности приднестровского конфликта. По их данным, соседнее государство также не реагирует на обращения. Препятствование проезду происходило в дни проведения парламентских выборов в Молдавии.

Приднестровье
Молдавия
газ
поставки
Россия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Школьница выстрелила в глаз сверстнице
Приговоренный к смерти преступник вышел из тюрьмы
Минпромторг может расширить список автомобилей для такси
Автоугонщик сбежал от медведя прямо к полиции
Полицейский застрелил опасного хищника на территории детского сада
Депутат призвал обязать звезд эстрады посещать психотерапевтов
Стало известно, кого избрали на пост председателя ЛДПР
Каймак — что это такое, с чем его едят? Все секреты балканского деликатеса!
Глава популярной соцсети попытался развенчать миф о прослушке пользователей
СК возбудил уголовное дело после столкновения самолетов в Шереметьево
Стало известно, что могло произойти с предсмертной запиской Наговициной
Стало известно о продвижении ВС России в Харьковской области
Отношения с Пугачевой, слова о родине, цена возвращения: как живет Леонтьев
Россия и Украина провели обмен военнопленными
В МИД отреагировали на критику двугосударственного подхода по Палестине
В Госдуме поставили Гончаренко на место за «дешевые» угрозы в адрес россиян
«Радиостанция Судного дня» вышла в эфир с двумя странными сообщениями
В МИД России раскрыли, что стало плевком в адрес ООН
Землетрясение заставило тысячи жителей Стамбула бежать из зданий
Еврокомиссия узнала о подготовке Россией ответа на изъятие активов
Дальше
Самое популярное
10 рецептов острого перца на зиму: запасаемся жгучими закусками
Семья и жизнь

10 рецептов острого перца на зиму: запасаемся жгучими закусками

Вкуснее мяса! Натерла и обжарила за 5 минут! Чудо-котлеты с картофелем и кабачком
Общество

Вкуснее мяса! Натерла и обжарила за 5 минут! Чудо-котлеты с картофелем и кабачком

Как избавиться от шерсти питомцев на любой поверхности
Семья и жизнь

Как избавиться от шерсти питомцев на любой поверхности

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.