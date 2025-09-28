Военные Приднестровья обвинили Молдавию в блокировании КПП

Военные Приднестровья обвинили Молдавию в незаконном блокировании проезда через контрольно-пропускные пункты в зоне безопасности приднестровского конфликта, сообщается в заявлении делегации Приднестровья в Объединенной контрольной комиссии (ОКК). По их данным, соседнее государство также не реагирует на обращения, передает ТАСС. Препятствование проезду происходило в дни проведения парламентских выборов в Молдавии.

Делегация в ОКК обращает внимание всех участников работы ОКК на множественные нарушения режима в зоне безопасности <...> силовыми органами Республики Молдова. <...> В отношении жителей Приднестровья <...> применяются массовые ограничения передвижения, <...> создание искусственных ограничений <...> под предлогом минирования объектов в зоне безопасности, — говорится в заявлении.

Ранее, накануне парламентских выборов в Молдавии, иностранных граждан массово задерживали на паспортном контроле в кишиневском аэропорту. Очевидцы сообщали о допросах с вопросами о военной службе, личных связях и финансовом состоянии, а некоторых отказывались впускать в страну без объяснения причин.