Молдавия начала массово отказывать иностранцам во въезде

Иностранцев массово не пускают в Молдавию накануне парламентских выборов, назначенных на 28 сентября, заявил в беседе с РИА Новости очевидец в кишиневском аэропорту. По его словам, проблемы начались на паспортном контроле. Пограничник проверил документы, узнал цель визита и приказал ждать в соседней комнате, где уже находилось 30 человек.

Отмечается, что большинство из этих людей в страну позже впустили, а остальных отправили на допрос. Среди задаваемых вопросов — служил ли человек в армии, посещал ли когда-нибудь Кишинев, есть ли знакомые в Молдавии, сколько денег на банковском счету. Некоторых даже просили показать фотографии с мобильного телефона.

Невъездных молдавские пограничники провожают в транзитную зону аэропорта дожидаться ближайшего рейса домой. В этой зоне есть небольшая комната-аквариум с несколькими диванами, кафе, место для курения и уборная. Тем, кому отказали во въезде, причину так и не называли.

Ранее посол России в Кишиневе Олег Озеров признался, что текущая избирательная кампания в Молдавии стала самой грязной на его памяти. Дипломат отметил, что даже во Франции и Великобритании было меньше подтасовок фактов. Он подчеркнул, что по степени лжи, наветов и передергивания фактов молдавская кампания удивила.