26 сентября 2025 в 19:55

«Очень грязная»: посол России об избирательной кампании в Молдавии

Посол России Озеров назвал избирательную кампанию в Молдавии самой грязной

Олег Озеров Олег Озеров Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости

Посол России в Кишиневе Олег Озеров признался, что текущая избирательная кампания в Молдавии стала самой грязной на его памяти, передает ТАСС. Дипломат отметил, что даже во Франции и Великобритании было меньше подтасовок фактов.

Более грязной избирательной кампании я не встречал. Я во многих странах работал и жил, <…> в том числе во Франции, в Англии приходилось бывать. Там тоже, конечно, бывали выпады, очень такие грязные. Но по степени лжи, наветов и передергивания фактов, конечно, молдавская кампания меня удивила, — отметил Озеров.

Ранее в стране за два дня до выборов отстранили оппозиционную партию «Сердце Молдовы». ЦИК отметила, что вследствие этого решения все кандидаты, выдвинутые партией, не смогут участвовать в выборах. Они также подлежали исключению из списка зарегистрированных кандидатов.

До этого вице-спикер Госдумы Борис Чернышов отмечал, что Запад планирует сфальсифицировать выборы в Молдавии в пользу партии «Действие и солидарность» президента Майи Санду. По его мнению, стране предначертана роль вассала НАТО, а суверенитет принесен в жертву геополитическим амбициям Альянса.

