В Молдавии за два дня до выборов отстранили оппозиционную партию

Председатель Республиканской партии «Сердце Молдавии» Ирина Влах участвует в митинге в поддержку свободных и честных выборов в Молдавии

Центризбирком Молдавии отстранил оппозиционную партию «Сердце Молдавии» от выборов, сообщается на сайте ЦИК. Решение было принято за два дня до начала голосования.

В связи с этим решением отмечается невозможность участия в выборах политической партии «Республиканская партия „Сердце Молдавии“», в том числе совместно, в составе избирательного блока «Патриотический блок социалистов, коммунистов, сердца и будущего Молдавии», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что вследствие этого решения все кандидаты, выдвинутые партией, не смогут участвовать в выборах. Они подлежат исключению из списка зарегистрированных кандидатов.

До этого вице-спикер Госдумы Борис Чернышов отмечал, что Запад планирует сфальсифицировать выборы в Молдавии в пользу партии «Действие и солидарность» президента Майи Санду. По его мнению, стране предначертана роль вассала НАТО, а суверенитет принесен в жертву геополитическим амбициям Альянса.

Ранее Центризбирком Молдавии утвердил к парламентским выборам всего два участка для голосования в России, где проживают сотни тысяч молдаван, следует из опубликованного на сайте ведомства постановления. Оба пункта откроются в Москве.