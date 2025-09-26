Центризбирком Молдавии отстранил оппозиционную партию «Сердце Молдавии» от выборов, сообщается на сайте ЦИК. Решение было принято за два дня до начала голосования.
В связи с этим решением отмечается невозможность участия в выборах политической партии «Республиканская партия „Сердце Молдавии“», в том числе совместно, в составе избирательного блока «Патриотический блок социалистов, коммунистов, сердца и будущего Молдавии», — говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что вследствие этого решения все кандидаты, выдвинутые партией, не смогут участвовать в выборах. Они подлежат исключению из списка зарегистрированных кандидатов.
До этого вице-спикер Госдумы Борис Чернышов отмечал, что Запад планирует сфальсифицировать выборы в Молдавии в пользу партии «Действие и солидарность» президента Майи Санду. По его мнению, стране предначертана роль вассала НАТО, а суверенитет принесен в жертву геополитическим амбициям Альянса.
Ранее Центризбирком Молдавии утвердил к парламентским выборам всего два участка для голосования в России, где проживают сотни тысяч молдаван, следует из опубликованного на сайте ведомства постановления. Оба пункта откроются в Москве.