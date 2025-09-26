Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
26 сентября 2025 в 17:35

В Госдуме поделились ожиданиями от выборов в Молдавии

Вице-спикер ГД Чернышов: Запад готов сфальсифицировать выборы в Молдавии

Фото: Diego Herrera/Keystone Press Agency/Global Look Press

Запад планирует сфальсифицировать выборы в Молдавии в пользу партии «Действие и солидарность» президента Майи Санду, сказал NEWS.ru вице-спикер Государственной думы и член попечительского совета АНО «Евразия» Борис Чернышов. По его мнению, стране предначертана роль вассала НАТО, а суверенитет принесен в жертву геополитическим амбициям Альянса.

Нарушений на молдавских выборах мы ожидаем так же, как снег зимой. Запад, конечно, пойдет по уже отработанной схеме фальсификаций, о которой не слышал только глухой. Давайте вспомним: на прошлых выборах госпожа Санду проиграла, если считать только голоса молдаван внутри страны. Но случился взмах «волшебной палочки», — сказал Чернышов.

По его словам, эти выборы так же не станут исключением. Он обратил внимание на то, что проживающим в России уроженцам Молдавии власти республики предоставили очень мало возможностей проголосовать.

В России огромная молдавская диаспора. Сегодня в стране проживает около 500 тысяч молдаван. И для них выделили всего два избирательных участка. На минуту, в Италии, где живет почти вдвое меньше молдован, почему-то открыли 73 участка. В Германии их 36, во Франции — 26. Что это, как не плевок в избирательную систему республики и насмешка над демократическими принципами ЕС, в который так стремится Санду? — задается риторическим вопросом политик.

Ранее МИД России выразил протест послу Молдавии после отказа страны аккредитовать представителей РФ в качестве наблюдателей в составе миссии БДИПЧ ОБСЕ. В министерстве подчеркнули, что поступок Кишинева является серьезным нарушением международных обязательств.

Молдавия
Майя Санду
Государственная Дума
выборы
Антон Сидорчук
А. Сидорчук
Елена Васильченко
Е. Васильченко
