В ОП РФ поставят на контроль вопрос вручения госнаград участникам СВО

Председатель Координационного совета при Общественной палате по поддержке участников СВО и увековечиванию памяти Александр Луконин заявил, что необходимо придать публичности при награждении участников СВО. Ее отсутствие, по мнению эксперта, порой производит впечатление, что награды получают посторонние для фронта люди.

Об этом общественник заявил в рамках сессии «Один за всех и все за одного. Поддержка участников СВО и членов их семей» форума «Сообщество» Общественной палаты РФ в Национальном центре «Россия».

«Наградной» вопрос

Сын самого Луконина Владислав был десантником и погиб в марте 2022 года в Гостомеле. Отец после этого в память о сыне включился в общественную работу поддержки военнослужащих.

Он высказал мнение, что есть люди, которые приезжают на третью линию, сидят в штабах и при этом получают государственные награды якобы за героические подвиги. При этом у некоторых военнослужащих, которые реально участвуют в СВО с первого дня и имеют не одно ранение, наград практически нет, уточнил Луконин.

«Если мы как гражданское общество не поставим этот вопрос на общественный контроль, то он и не решится», — сказал Луконин.

По словам председателя комиссии ОП РФ по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Владимира Рогова, у сотрудников службы охраны Запорожской ТЭС отсутствует статус участников спецоперации. Он уточнил, что они являются сотрудниками ГУП — государственного унитарного предприятия.

При этом Запорожская ТЭС, напомнил он, подвергается регулярным атакам авиации ВСУ.

«Нам надо начинать думать об особом статусе людей, которые проживают, работают все эти годы на фронтовых территориях. Вот как есть особый статус участников ликвидации аварии на Чернобыльской станции, так и здесь должен быть — у сотрудников спасательных служб в зоне СВО, у волонтеров, которые ежедневно и ежечасно рискуют своими жизнями. Об этом надо уже думать», — отметил Рогов.

«Налоги» волонтерам

Общественники затронули и другие проблемы, связанные с помощью фронту. Например, сложности волонтерских реалий.

«Волонтеры собирают пожертвования для помощи СВО на свои личные карты, не имея времени на бухгалтерскую отчетность. Закупают [необходимое военным на фронте], везут. А потом приходят счета: мол, заплатите налог… Потому что банковские системы воспринимают эти средства как получение дохода. Мы подготовили предложение в Государственную думу, чтобы освободить от налогообложения доходы, полученные добровольцами и волонтерами. Отдельный проект прорабатывается сейчас», — дополнил Луконин.

Он добавил, что волонтеры также гибнут под обстрелами, но законодательство, регулирующее наградную систему, пока не предусматривает госнаград за осуществление благотворительной деятельности добровольцами и волонтерами — ни посмертных, ни прижизненных. А волонтеров, по его мнению, нужно обязательно учитывать при составлении наградных списков.

Руководитель «Комитета семей воинов Отечества» Юлия Белехова обратила внимание на социальную реабилитацию возвращающихся с фронта участников СВО.

«Реабилитация длится примерно год-два, зависит от морального состояния, от полученной бойцом на СВО травмы. Сколько из них трудоустроились? <...> Вакансии конкретно должны быть. Обучение, переобучение. <...> Нам нужно давать ребятам полностью маршрут [восстановления в мирной жизни]», — отметила Белехова.

Об участии СМИ

На сессии выступила также главный редактор NEWS.ru Ольга Сабурова. Она обратила внимание, что ряд федеральных СМИ стараются избегать темы СВО в своих публикациях.

«Журналисты нашего издания уже вскоре после начала СВО отправились в Донбасс и освещали происходящие там события. <...> Для бойцов важно, что в Москве о них знают, рассказывают об их подвигах, поддерживают. При этом есть СМИ, которые избегают этой темы. Они предпочитают рассказывать о чем-то другом. Это очень странно наблюдать», — поделилась она.

Сабурова вспомнила одну из публикаций NEWS.ru об участнике СВО с позывным Моцарт. Его, прибывшего в отпуск, не пустили в подмосковное кафе из-за того, что тот пришел в заведение в военной форме и с орденами. Охранник на входе заявил, что внешний вид Моцарта может отпугнуть других посетителей.

«Мы написали об этом, новость разлетелась. С нами связался владелец этого заведения. Он оказался сторонником СВО, участвующим в волонтерстве. Извинился за поведение охранника. А также помог Моцарту с приобретением средств связи, дронов и медикаментов для подразделения», — рассказала главный редактор NEWS.ru.

Она подчеркнула: задача СМИ заключается не только в том, чтобы информировать читателей, но и способствовать положительным изменениям в обществе.

Сопредседатель Координационного совета при ОП по инициативам поддержки участников СВО и увековечиванию памяти, зампредседателя Государственной думы Петр Толстой в формате видеообращения заявил, что законодательные инициативы, которые касаются участников СВО и их семей, рассматриваются парламентом в первоочередном порядке.

«Очень надеюсь, что часть из прозвучавших сегодня в ОП инициатив нам совместно удастся превратить в федеральные законы. Хочу поблагодарить каждого из вас за ежедневную работу, время и силы, которые вы отдаете нашей стране. Это не преувеличение, потому что сейчас речь идет именно о судьбе России. И точно знаем, что победа будет за нами», — подчеркнул парламентарий.

