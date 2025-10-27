«Страшнее ничего нет»: Певцов рассказал историю спасения военных летчиков

Депутат Государственной думы Дмитрий Певцов рассказал, как помог спасти двух российских летчиков из украинского плена по просьбе их родных. Он добавил, что родители военнослужащих пережили страшные месяцы и травлю со стороны неизвестных людей по телефону. Этой историей Певцов поделился с участниками студенческого кинофестиваля ВГИКа в Москве.

Летчиков нашли, обменяли. Я поехал к ним. Они находились в подмосковном санатории, и к одному из них приехала мама. За эти месяцы она пережила такие события, страшнее которых, наверное, ничего в жизни нет. Когда ей звонили и спрашивали: «Тебе палец твоего сына прислать или руку, или ухо, или что ему отрезать?» Это несколько месяцев продолжалось, не дай бог такое испытать, — поделился парламентарий.

Он добавил, что никогда не забудет глаза матери, которая, наконец, увидела своего сына живым. В такие моменты и начинаешь понимать важность своей деятельности на государственной должности, уточнил народный артист России.

Глаза, которыми смотрела на меня эта мама, я запомню на всю жизнь. Что это значит — сына потерять, а потом найти, обрести. Наверное, ради таких моментов мне стоит заниматься этой деятельностью (государственной службой. — NEWS.ru), — резюмировал Певцов.

