Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
27 октября 2025 в 15:50

«Страшнее ничего нет»: Певцов рассказал историю спасения военных летчиков

Певцов рассказал, как помог родственникам российских летчиков спасти их из плена

Дмитрий Певцов Дмитрий Певцов Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Депутат Государственной думы Дмитрий Певцов рассказал, как помог спасти двух российских летчиков из украинского плена по просьбе их родных. Он добавил, что родители военнослужащих пережили страшные месяцы и травлю со стороны неизвестных людей по телефону. Этой историей Певцов поделился с участниками студенческого кинофестиваля ВГИКа в Москве.

Летчиков нашли, обменяли. Я поехал к ним. Они находились в подмосковном санатории, и к одному из них приехала мама. За эти месяцы она пережила такие события, страшнее которых, наверное, ничего в жизни нет. Когда ей звонили и спрашивали: «Тебе палец твоего сына прислать или руку, или ухо, или что ему отрезать?» Это несколько месяцев продолжалось, не дай бог такое испытать, — поделился парламентарий.

Он добавил, что никогда не забудет глаза матери, которая, наконец, увидела своего сына живым. В такие моменты и начинаешь понимать важность своей деятельности на государственной должности, уточнил народный артист России.

Глаза, которыми смотрела на меня эта мама, я запомню на всю жизнь. Что это значит — сына потерять, а потом найти, обрести. Наверное, ради таких моментов мне стоит заниматься этой деятельностью (государственной службой. — NEWS.ru), — резюмировал Певцов.

Ранее он выразил мнение о недопустимости продажи и поедания попкорна в российских кинотеатрах во время киносеансов. В рамках выступления на студенческом кинофестивале во ВГИКе Певцов заявил, что употреблять пищу в кинотеатре является неприличным.

Также он негативно высказался о покинувших Россию после начала специальной военной операции деятелях культуры. Депутат ГД считает, что, когда у них закончатся деньги, они попытаются вернуться обратно на Родину.

Дмитрий Певцов
Государственная дума
Специальная военная операция
министерство обороны
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
День анимации в России: от «Прекрасной Люканиды» до наших дней
Умерла автор песен Татьяны Булановой
«Не испытываю иллюзий»: в МИД оценили новый план Евросоюза по Украине
Адский «подарок» для Трампа: как «Буревестник» вызвал переполох на Западе
В России появится килограммовая монета
В Эстонии рассказали, что хотят делать с российскими воздушными целями
«Все поделят чинно»: вдова Караченцова высказалась о наследстве
Акинфеев назвал имя легенды ЦСКА
Уроженца Украины лишили гражданства РФ за развращение детей под Рязанью
МИД Белоруссии впервые высказался о решении Литвы закрыть границу
«Получат по зубам»: депутат ответил, почему Западу стоит бояться ВС России
«Страна ее осчастливила»: ветеран раскрыл детали иска против Пугачевой
Суд принял необычное решение по делу о похищении футболиста Мостового
В Китае отреагировали на испытания «Буревестника»
Стало известно, какие страны Евросоюза пострадают от санкций против ЛУКОЙЛа
Российские туристы столкнулись с нашествием крупных змей на Шри-Ланке
В Китае восхитились предупреждением Путина, которое подействовало на Трампа
Российские военные продолжают уничтожать ВСУ в Купянске и Красноармейске
Военэксперт рассказал, как изменятся границы Литвы
Появились кадры со съемок комедии «Письмо Деду Морозу» с Наталией Орейро
Дальше
Самое популярное
Грудка в луковом одеяле: такую вкусную курицу вы еще не ели, а нужны только филе и лук
Общество

Грудка в луковом одеяле: такую вкусную курицу вы еще не ели, а нужны только филе и лук

Курицу больше не жарю. Беру грудку, сыр и немного муки — скандинавский пирог с сырной корочкой. Смотрится вкусно и богато
Общество

Курицу больше не жарю. Беру грудку, сыр и немного муки — скандинавский пирог с сырной корочкой. Смотрится вкусно и богато

Две картошки, сыр и горстка муки — пеку картофельные слойки на завтрак. Очень вкусно, просто и необычно
Общество

Две картошки, сыр и горстка муки — пеку картофельные слойки на завтрак. Очень вкусно, просто и необычно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.