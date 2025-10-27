Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
27 октября 2025 в 11:10

В ГД высказались против продажи попкорна в кинотеатрах

Депутат ГД Певцов назвал неприличным поедание попкорна в кинотеатрах

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Первый заместитель председателя комитета по культуре Госдумы Дмитрий Певцов выразил мнение о недопустимости продажи и поедания попкорна в российских кинотеатрах во время киносеансов. В рамках выступления на студенческом кинофестивале во ВГИК он заявил, что употреблять пищу в кино является неприличным.

Откуда это пришло — попкорн? Это не наше. Мы всегда приходили в кино, радовались, смотрели его. Но извините, жрать было неприлично во время просмотра. А сейчас — пожалуйста, — возмутился народный артист России.

Он вспомнил, что недавно летел на самолете из Краснодара. Пассажир рядом смотрел фильм на планшете, то отлучаясь в туалет, то прерываясь на обед — все это время картина продолжала идти фоном, отметил Певцов.

Принесли еду — пассажир ел, и фильм смотрел. Отдал контейнеры из-под еды и заснул. А кино шло. Я думаю, а не обидно ли актерам, сценаристам, режиссерам, операторам, продюсерам, что их кино так будут смотреть, заедая попкорном? — выразил недоумение народный артист России.

Однако пока попкорн будет приносить деньги владельцам кинотеатров, его к сожалению, будут продавать, полагает деятель культуры.

Ранее Певцов сравнил сюжет сериала «Аутсорс» с сатанизмом. По его мнению, рассказанная в картине история показывает худшие человеческие качества.

Он также заявил, что деньги на кинематограф в России выделяются «своими для своих». Картины о любви, которые снимают молодые и талантливые режиссеры, практически никто не видит, полагает Певцов.

