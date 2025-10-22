Рогов назвал ключ к освобождению Запорожской области

Орехов и Гуляйполе играют ключевую роль в освобождении Запорожской области, заявил NEWS.ru председатель комиссии Общественной палаты РФ Владимир Рогов. По его словам, установление контроля над этими городами нарушит логистические цепочки ВСУ.

На западе мы видим определенные успехи наших ребят в поселке Степногорск. Успехи также наблюдаются в Приморском — это село на побережье Днепра, севернее недавно освобожденных Плавней. Эти три населенных пункта являются ключом к освобождению всей Запорожской области и выходу к городу Запорожье. Орехов и Степногорск находятся ближе всего к городу, а Гуляйполе крайне важно с точки зрения освобождения всей области, — отметил Рогов.

Он уточнил, что взятие под контроль Павловки и продвижение на Запорожском фронте можно разделить на три этапа. Первый из них, по словам Рогова, — это приграничная зона между ДНР и Днепропетровской областью. Член ОП пояснил, что в этом районе ВС РФ добиваются наибольших успехов, поскольку у противника нет значительных укрепрайонов.

Здесь важный аспект в том, что, по сути, происходит перекрытие снабжения и логистики ВСУ в Гуляйполе. Противник выстроил там оборону, но она заточена прежде всего на защиту от нашего наступления с юга на север. К ударам с востока и тем более с севера на этом направлении враг оказался не готов. Мы видим большой охват и продвижение наших ребят ровно на стыке границ двух регионов — Запорожской и Днепропетровской областей, между Гуляйполем и Покровским, — добавил Рогов.

Он также подчеркнул, что российские военные осторожно продвигаются со стороны Малой Токмачки в направлении Орехова. По словам члена ОП, это создает условия для блокирования передвижения вражеских групп и позволяет приблизиться к предместью города, который является важным укрепленным районом и опорным пунктом для ВСУ.

Ранее пресс-служба Минобороны РФ заявила об освобождении Ивановки в Днепропетровской области и Павловки в Запорожской области. В боевых действиях участвовали подразделения группировок «Центр» и «Восток».