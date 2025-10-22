Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
22 октября 2025 в 16:35

Рогов назвал ключ к освобождению Запорожской области

Член ОП Рогов назвал Орехов и Гуляйполе ключом к освобождению Запорожья

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Орехов и Гуляйполе играют ключевую роль в освобождении Запорожской области, заявил NEWS.ru председатель комиссии Общественной палаты РФ Владимир Рогов. По его словам, установление контроля над этими городами нарушит логистические цепочки ВСУ.

На западе мы видим определенные успехи наших ребят в поселке Степногорск. Успехи также наблюдаются в Приморском — это село на побережье Днепра, севернее недавно освобожденных Плавней. Эти три населенных пункта являются ключом к освобождению всей Запорожской области и выходу к городу Запорожье. Орехов и Степногорск находятся ближе всего к городу, а Гуляйполе крайне важно с точки зрения освобождения всей области, — отметил Рогов.

Он уточнил, что взятие под контроль Павловки и продвижение на Запорожском фронте можно разделить на три этапа. Первый из них, по словам Рогова, — это приграничная зона между ДНР и Днепропетровской областью. Член ОП пояснил, что в этом районе ВС РФ добиваются наибольших успехов, поскольку у противника нет значительных укрепрайонов.

Здесь важный аспект в том, что, по сути, происходит перекрытие снабжения и логистики ВСУ в Гуляйполе. Противник выстроил там оборону, но она заточена прежде всего на защиту от нашего наступления с юга на север. К ударам с востока и тем более с севера на этом направлении враг оказался не готов. Мы видим большой охват и продвижение наших ребят ровно на стыке границ двух регионов — Запорожской и Днепропетровской областей, между Гуляйполем и Покровским, — добавил Рогов.

Он также подчеркнул, что российские военные осторожно продвигаются со стороны Малой Токмачки в направлении Орехова. По словам члена ОП, это создает условия для блокирования передвижения вражеских групп и позволяет приблизиться к предместью города, который является важным укрепленным районом и опорным пунктом для ВСУ.

Ранее пресс-служба Минобороны РФ заявила об освобождении Ивановки в Днепропетровской области и Павловки в Запорожской области. В боевых действиях участвовали подразделения группировок «Центр» и «Восток».

Запорожье
Россия
Украина
СВО
Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Софья Якимова
С. Якимова
Александр Ефимов
А. Ефимов
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Рябков высказался о ловушке для России
Резкие ветра и морозилка до -20? Погода в Москве в декабре: чего ждать
Захарова сравнила главу МИД Польши с Усамой бен Ладеном
Раскрыта стоимость самого большого жилья в России
Россиянам раскрыли, стоит ли ждать снижения цен на икру перед Новым годом
В МИД РФ предупредили о возрастании ядерной угрозы
«Технологии Добра» от Совкомбанка — новый сервис для оптимизации работы с соцсетями
Законопроект об увеличении МРОТ приняли в первом чтении
Россияне жалуются на сбои в работе Telegram
Малышева рассказала, чем опасно популярное блюдо в ресторанах
Диким кошкам из хосписа «Дом тигра» будет тепло зимой
Разобрали на органы и кремировали? Что случилось с белоруской в Мьянме
Операторы связи пожаловались на дискриминацию в маркировке звонков
Политолог ответил, будет ли Рютте на встрече с Трампом отстаивать Украину
Воробьев рассказал о развитии сотрудничества Подмосковья и Узбекистана
Группа Аквилон задает высокие стандарты энергоэффективной недвижимости в РФ
В МЧС допустили, что пропавшая в тайге семья Усольцевых скрылась
Детский психолог объяснила, почему подростки участвуют в популярных трендах
Эксперт раскрыла три недорогих пляжных направления на длинные выходные
Бузова пожаловалась на кражу своей личности
Дальше
Самое популярное
Капустный пирог с наливным тестом на кефире — самый простой рецепт
Семья и жизнь

Капустный пирог с наливным тестом на кефире — самый простой рецепт

Пуховые оладьи на кефире: самый простой пошаговый рецепт
Семья и жизнь

Пуховые оладьи на кефире: самый простой пошаговый рецепт

Торт «Киевский» по ГОСТу как в СССР: праздничное лакомство из детства
Семья и жизнь

Торт «Киевский» по ГОСТу как в СССР: праздничное лакомство из детства

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.