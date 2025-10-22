Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
22 октября 2025 в 13:16

ВС России освободили населенные пункты в Днепропетровщине и Запорожье

Минобороны РФ: российские военные освободили Ивановку в Днепропетровской области

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Российские военные освободили Ивановку в Днепропетровской области и Павловку в Запорожской области, сообщила пресс-служба Минобороны РФ в своем Telegram-канале. В операциях принимали участие бойцы группировок войск «Центр» и «Восток».

Подразделения группировки войск «Центр» в результате решительных действий освободили населенный пункт Ивановка Днепропетровской области, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что российские вооруженные силы начали масштабное наступление на город Орехов в Запорожской области. Армейские подразделения проводили механизированные штурмы на трех участках Запорожского направления. Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

До этого в военном ведомстве сообщили, что операторы беспилотников Южной группировки войск разгромили четыре укрытия ВСУ на Константиновском направлении. Уничтоженные блиндажи находились в лесополосе близ северного побережья Клебан-Быкского водохранилища.

Командир спецподразделения «Ахмат» и замначальника Главного военно-политического управления Минобороны РФ Апти Алаудинов ранее заявил о приближении числа безвозвратных потерь ВСУ к 2 млн человек.

Россия
Минобороны РФ
ВС РФ
Украина
Днепропетровская область
Запорожская область
