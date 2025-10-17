Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
17 октября 2025 в 12:35

Алаудинов раскрыл число погибших и пропавших без вести солдат ВСУ

Алаудинов: ВСУ потеряло около 2 млн человек

Военнослужащий ВСУ Военнослужащий ВСУ Фото: Социальные сети

Число погибших и пропавших без вести солдат Вооруженных сил Украины приближается к 2 млн, заявил командир спецназа «Ахмат» и замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-лейтенант Апти Алаудинов. Оценка основывается на недавно опубликованных данных из взломанной хакерами KillNet базы Генштаба ВСУ и личных расчетах генерала, передает РИА Новости.

Хакеры вытащили списки погибших [и пропавших без вести] бойцов ВСУ. <…> На начало еще лета эта цифра — и то это указанные, занесенные в базу — была более 1,7 млн человек. <…> Очень большое количество людей, они вообще даже еще не внесены в эти базы, — поделился Алаудинов.

По его словам, после формирования указанной базы погибло значительное количество украинских военнослужащих, что приближает итоговые потери к 2 млн человек. Генерал подчеркнул, что речь идет именно о погибших и пропавших без вести, а не о безвозвратных потерях в целом.

Ранее в боях за Красноармейск (Покровск) ВСУ потеряли более трех тысяч солдат, что составило около половины гарнизона города. Чтобы восполнить потери, украинское командование перебросило в район две бригады, насчитывающие до пяти тысяч человек.

ВСУ
Апти Алаудинов
потери
статистики
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Булыкин заявил, что травма Акинфеева не станет проблемой для ЦСКА
У артиллеристов ВСУ заметили американскую гаубицу времен Второй мировой
Уфолог провел параллель между пропажей Усольцевых и Норфолкским полком
В Еврокомиссии рассказали, есть ли препятствия для поездки Путина в Венгрию
Российская туристка найдена мертвой в турецком отеле
Песков подтвердил открытость России к мирному урегулированию на Украине
Готовим вафельки из тыквы! Идеальный осенний рецепт за 15 минут
Мать рассказал о страданиях сына после отравления набором «Юный химик»
Раскрыто, почему встреча Путина и Трампа станет костью в горле Зеленского
Европу уличили в связанных с Украиной милитаристских амбициях
«Предельно ясно»: Песков о теме Tomahawk в диалоге Путина и Трампа
Песков раскрыл, зачем Путин на самом деле звонил Трампу
В Кремле объяснили, почему не разглашают детали разговора Путина и Трампа
Кремль выразил соболезнования в связи с кончиной военкора Зува
Политолог рассказал о главных итогах беседы Путина и Трампа
Песков высказался по поводу маршрута полета Путина на встречу с Трампом
Политолог раскрыл, за передачу каких секретных данных Болтона будут судить
Магнитные бури сегодня, 17 октября: что завтра, мигрени, головокружение
«Воля президентов есть»: в Кремле назвали сроки встречи Путина и Трампа
Погиб военкор Иван Зуев: что с ним случилось, подробности, ответ России
Дальше
Самое популярное
Газлайтинг: что это в психологии, как распознать и противостоять
Семья и жизнь

Газлайтинг: что это в психологии, как распознать и противостоять

Ленивый завтрак — беру яблоки и горстку муки! Вкуснейшие яблочные калачи по-белорусски
Общество

Ленивый завтрак — беру яблоки и горстку муки! Вкуснейшие яблочные калачи по-белорусски

«Огромная толпа»: делегацию Зеленского подняли на смех после прибытия в США
США

«Огромная толпа»: делегацию Зеленского подняли на смех после прибытия в США

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.