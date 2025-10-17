Алаудинов раскрыл число погибших и пропавших без вести солдат ВСУ

Число погибших и пропавших без вести солдат Вооруженных сил Украины приближается к 2 млн, заявил командир спецназа «Ахмат» и замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-лейтенант Апти Алаудинов. Оценка основывается на недавно опубликованных данных из взломанной хакерами KillNet базы Генштаба ВСУ и личных расчетах генерала, передает РИА Новости.

Хакеры вытащили списки погибших [и пропавших без вести] бойцов ВСУ. <…> На начало еще лета эта цифра — и то это указанные, занесенные в базу — была более 1,7 млн человек. <…> Очень большое количество людей, они вообще даже еще не внесены в эти базы, — поделился Алаудинов.

По его словам, после формирования указанной базы погибло значительное количество украинских военнослужащих, что приближает итоговые потери к 2 млн человек. Генерал подчеркнул, что речь идет именно о погибших и пропавших без вести, а не о безвозвратных потерях в целом.

Ранее в боях за Красноармейск (Покровск) ВСУ потеряли более трех тысяч солдат, что составило около половины гарнизона города. Чтобы восполнить потери, украинское командование перебросило в район две бригады, насчитывающие до пяти тысяч человек.