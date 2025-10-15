Стал известен масштаб потерь ВСУ в Красноармейске Mash: потери ВСУ в Красноармейске превысили три тысячи человек

В ходе боев за Красноармейск (Покровск) ВСУ потеряли убитыми более трех тысяч военнослужащих, сообщает Telegram-канал Mash. Это около половины от первоначального гарнизона города.

По информации журналистов, для компенсации потерь украинское командование перебросило в район Красноармейска две бригады общей численностью до пяти тысяч человек из приграничных Черниговской и Сумской областей. Речь идет о частях первой бригады территориальной обороны и 129-й механизированной бригады.

Отмечается, что противник продолжает укрепляться в северной части города, занимая позиции за железной дорогой. Подразделения Вооруженных Сил РФ продолжают операцию по окружению группировки противника, перерезав все основные автомобильные трассы в районе Покровска.

Ранее сообщалось, что Красноармейск оказался почти полностью окружен после освобождения Новопавловки российскими войсками, примыкающей к городу. Гарнизон города сохраняет лишь одну логистическую артерию — дорогу на Павлоград, которая уже находится под огневым контролем ВС РФ.