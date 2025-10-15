Военкор оценил важность освобождения Новопавловки и Алексеевки

Вооруженные силы России начнут расширять и углублять плацдарм на территории ВСУ после взятия Новопавловки и Алексеевки, заявил военный корреспондент KP.RU Александр Коц в Telegram-канале. Так журналист оценил освобождение двух населенных пунктов в ДНР и Днепропетровской области. В Минобороны данную информацию не комментировали.

Село Новопавловка расположено в Покровском районе, ранее в нем проживало около 460 человек. Населенных пункт находится на южных окраинах Покровска (Красноармейска) и примыкает к микрорайону Солнечный.

Уже в скором времени в черте города начнутся тяжелые бои. На сегодняшний день гарнизон Покровска имеет лишь одну логистическую артерию, не перерезанную физически – дорогу Е50 на Павлоград. Однако она уже давно под огневым контролем российских войск, — высказался Коц о Новопавловке.

Говоря об Алексеевке Коц отметил, что здесь проживает около 200 человек. Здесь российские бойцы и будут расширять плацдарм на территории противника. Село находится в четырех километрах к северу от уже освобожденного ВС РФ Вербового.

Ранее Коц заявил, что ВСУ пытались нанести новый удар по энергетической инфраструктуре Белгорода. Военкор отметил, что город снова находился под ракетным обстрелом.