Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
15 октября 2025 в 12:42

Военкор оценил важность освобождения Новопавловки и Алексеевки

Военкор Коц заявил, что ВС РФ начнут расширять плацдарм после взятия Алексеевки

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ

Вооруженные силы России начнут расширять и углублять плацдарм на территории ВСУ после взятия Новопавловки и Алексеевки, заявил военный корреспондент KP.RU Александр Коц в Telegram-канале. Так журналист оценил освобождение двух населенных пунктов в ДНР и Днепропетровской области. В Минобороны данную информацию не комментировали.

Село Новопавловка расположено в Покровском районе, ранее в нем проживало около 460 человек. Населенных пункт находится на южных окраинах Покровска (Красноармейска) и примыкает к микрорайону Солнечный.

Уже в скором времени в черте города начнутся тяжелые бои. На сегодняшний день гарнизон Покровска имеет лишь одну логистическую артерию, не перерезанную физически – дорогу Е50 на Павлоград. Однако она уже давно под огневым контролем российских войск, — высказался Коц о Новопавловке.

Говоря об Алексеевке Коц отметил, что здесь проживает около 200 человек. Здесь российские бойцы и будут расширять плацдарм на территории противника. Село находится в четырех километрах к северу от уже освобожденного ВС РФ Вербового.

Ранее Коц заявил, что ВСУ пытались нанести новый удар по энергетической инфраструктуре Белгорода. Военкор отметил, что город снова находился под ракетным обстрелом.

СВО
ВС РФ
ДНР
Александр Коц
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Бледанс ответила на слухи об иске из-за долга по коммунальным платежам
ВСУ превратили покупку самогона в тройное убийство
Сожитель до смерти избил беременную героиню «Мужского и женского»
Расстрел за водку, магнитные мины, шпионка в ДНР: ВСУ атакуют РФ 15 октября
Десерт из ягод лучше варенья — готовим белорусскую кулагу
Малыш скончался на глазах у родителей из-за нескольких глотков чая
Экономист дала прогноз по инфляции в ноябре
Захарова обозначила Баку позицию по арестованным россиянам
Президент футбольного клуба «Ростов» ушел в отставку
VK CXhub выяснил, как российские компании работают с данными для маркетинга
«Энергия мысли»: Цивилев раскрыл, какие задачи стоят перед энергетикой РФ
Нецензурно уволенный самарский чиновник вышел на связь
«Не готовы терпеть»: HR-эксперт назвал причину частых увольнений зумеров
Юрист раскрыл, как Жидков может ответить на оскорбление Федорищева
Стало известно, чем занимается сын обвиняемого в растрате ректора СПбГУП
В Госдуме раскрыли, как изменятся цены на продукты после повышения НДС
Астроном раскрыл последствия столкновения Земли с солнечным протуберанцем
Таврический инвестиционно-экономический форум состоится в Москве
Назван самый продаваемый люксовый автомобиль в России
Комик-иноагент не смог обжаловать штраф из-за одной ошибки адвоката
Дальше
Самое популярное
Когда квасить капусту в октябре: лучшие дни, приметы, рецепты
Семья и жизнь

Когда квасить капусту в октябре: лучшие дни, приметы, рецепты

Этот сладко-острый соус из перцев сметают со стола быстрее, чем кетчуп: и к мясу, и к сыру
Общество

Этот сладко-острый соус из перцев сметают со стола быстрее, чем кетчуп: и к мясу, и к сыру

Кабмин одобрил призыв резервистов: что это значит, их отправят на СВО?
Россия

Кабмин одобрил призыв резервистов: что это значит, их отправят на СВО?

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.