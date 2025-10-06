Клуб «Валдай»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 31.10.2025, не оферта.
06 октября 2025 в 14:36

Военкор сообщил о новых попытках удара ВСУ по объектам энергетики

Военкор Коц: ВСУ хотят ударить по энергетической инфраструктуре Белгорода

Военнослужащие ВСУ Военнослужащие ВСУ Фото: Shutterstock/FOTODOM

ВСУ пытаются нанести новый удар по энергетической инфраструктуре Белгорода, заявил военкор Александр Коц в Telegram-канале. По его словам, город снова находится под ракетным обстрелом.

Противник опять бьет по энергетической инфраструктуре, — отметил он.

Ранее сообщалось, что электроснабжение в Белгородской области после атак ВСУ можно полностью восстановить минимум через сутки. Как заявил вице-губернатор по ЖКХ Сергей Довгалюк во время заседания регионального правительства, в системе подачи электричества зафиксированы серьезные повреждения.

По информации Минобороны, в течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО нейтрализован 251 украинский беспилотник. В ведомстве указали, что больше всего дронов уничтожено над Крымом и Курской областью — 40 и 34 аппарата соответственно.

Также стало известно, что в ночь на понедельник, 6 октября, ВСУ нанесли удар по Феодосии, выполняющей роль важного транспортного узла. Уточнялось, что атака привела к пожару. Минобороны РФ и региональные власти не комментировали эту информацию. По данным украинских СМИ, целью дронов ВСУ была нефтебаза.

Александр Коц
ВСУ
Белгород
атаки
энергетика
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Автоэксперт высказался о лишении прав за грязный номер
Назначена проверка после смерти россиянина, которого не госпитализировали
Удар HIMARS по Белгороду 6 октября: что известно, блэкаут, жертвы
Глава поискового отряда оценил шансы найти пропавшую в тайге семью живой
Воробьев рассказал об обновлении многоквартирных домов в Подмосковье
Развод Константина Ивлева. На кого он променял молодую жену, почему молчит
Увидел родителей и расплакался: в психбольнице изнасиловали ребенка
От сердечного приступа умер известный французский режиссер
Житель Белгорода погиб при ракетном ударе ВСУ
Правительство Москвы объявило победителей премии «В кадре»
Власти ужаснулись количеством потребляемого россиянами сахара в год
Экс-депутат Рады ответил, от кого зависит переизбрание Зеленского
Булыкин раскрыл, чем его удивил матч «Динамо» — «Локомотив»
Египтянин обманом вывез россиянку в Дубай и запретил выезд их дочери
Названа причина эвакуации людей из торгового центра в Долгопрудном
Цена бензина АИ-92 на бирже достигла рекорда
«Абсолютное скотство»: в ГД осудили мигрантов за игры с трупом козла
Блогеры из Африки встретились с российскими коллегами из «Инсайт Люди»
В Госдуме объяснили причины успеха Бабиша на парламентских выборах в Чехии
Принц Уильям странно отозвался о детстве с принцем Гарри
Дальше
Самое популярное
Яблочный пирог-суфле — мой самый ленивый рецепт. Много яблок и почти никакого теста — не шарлотка, а вкуснее и проще
Общество

Яблочный пирог-суфле — мой самый ленивый рецепт. Много яблок и почти никакого теста — не шарлотка, а вкуснее и проще

Рой дронов, исчезнувшие в тайге, элита ВСУ в панике: что дальше
Россия

Рой дронов, исчезнувшие в тайге, элита ВСУ в панике: что дальше

Осетинский мясной пирог фыдджын! Тесто на кефире и сочная начинка. Сложное только название!
Общество

Осетинский мясной пирог фыдджын! Тесто на кефире и сочная начинка. Сложное только название!

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.