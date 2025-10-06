Военкор сообщил о новых попытках удара ВСУ по объектам энергетики Военкор Коц: ВСУ хотят ударить по энергетической инфраструктуре Белгорода

ВСУ пытаются нанести новый удар по энергетической инфраструктуре Белгорода, заявил военкор Александр Коц в Telegram-канале. По его словам, город снова находится под ракетным обстрелом.

Противник опять бьет по энергетической инфраструктуре, — отметил он.

Ранее сообщалось, что электроснабжение в Белгородской области после атак ВСУ можно полностью восстановить минимум через сутки. Как заявил вице-губернатор по ЖКХ Сергей Довгалюк во время заседания регионального правительства, в системе подачи электричества зафиксированы серьезные повреждения.

По информации Минобороны, в течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО нейтрализован 251 украинский беспилотник. В ведомстве указали, что больше всего дронов уничтожено над Крымом и Курской областью — 40 и 34 аппарата соответственно.

Также стало известно, что в ночь на понедельник, 6 октября, ВСУ нанесли удар по Феодосии, выполняющей роль важного транспортного узла. Уточнялось, что атака привела к пожару. Минобороны РФ и региональные власти не комментировали эту информацию. По данным украинских СМИ, целью дронов ВСУ была нефтебаза.