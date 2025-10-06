Раскрыты сроки восстановления электроснабжения в Белгородской области Довгалюк: электроснабжение в Белгородской области восстановят через сутки

Электроснабжение в Белгородской области после атак ВСУ можно полностью восстановить минимум через сутки, заявил вице-губернатор по ЖКХ Сергей Довгалюк во время заседания регионального правительства. По его словам, в системе подачи электричества зафиксированы серьезные повреждения. Трансляция велась во «ВКонтакте».

Для устранения последствий нам нужны минимум сутки, — сказал Довгалюк.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что больницы Белгорода перевели энергоснабжение на резервные источники питания в связи с перебоями с электричеством после обстрелов ВСУ. Глава региона также отметил, что в результате атак украинских беспилотников пострадали мужчина и 10-летний ребенок, получившие баротравмы.

До этого заместитель главы села Мокрая Орловка Игорь Кушнарев получил тяжелое ранение во время минометного обстрела. Бойцы самообороны доставили его в районную больницу Грайворона, где медики оказали пострадавшему необходимую помощь.

4 октября в селе Гора-Подол Белгородской области подросток был доставлен в больницу с осколочными ранениями после ночного налета беспилотника ВСУ. Гладков уточнил, что 16-летний юноша получил множественные повреждения стоп.