Дроны ВСУ атаковали Белгородскую область и ранили ребенка

В Белгородской области при атаке украинских беспилотников пострадали мужчина и ребенок, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. По его словам, дроны атаковали несколько населенных пунктов региона, часть была сбита силами ПВО.

В детскую областную клиническую больницу обратились родители с ребенком, который пострадал при детонации сбитого беспилотника в Белгороде. У 10-летнего мальчика диагностировали баротравму. <...> В районе поселка Октябрьского Белгородского района в результате атаки дрона на КамАЗ мужчина получил баротравму, — говорится в сообщении.

По данным губернатора, в Белгороде в результате падения фрагментов сбитого БПЛА загорелись камыш и сухая трава — возгорание было ликвидировано. Повреждения также были зафиксированы в нескольких населенных пунктах: в селе Красный Октябрь, в поселке Майском, в Николаевке, в Бессоновке, в Шебекине и в селах Головчино и Зозули.

Ранее издание Business Insider сообщило о растущих потерях среди украинских операторов беспилотников. По словам военнослужащих ВСУ, российские войска целенаправленно охотятся на дроноводов, считая их приоритетными целями, и наносят точечные удары по местам их возможного расположения.