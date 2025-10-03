«Приоритетные цели»: операторам дронов ВСУ предрекли незавидное будущее

Военнослужащие ВСУ сообщают о растущих потерях среди операторов беспилотных летательных аппаратов, передает издание Business Insider. Отмечается, что ВС России рассматривают украинских дроноводов в качестве основной угрозы и ведут на них планомерную охоту, определив их в число приоритетных целей.

Украинские военные рассказали журналистам, что российские войска усилили точечные удары по местам возможного нахождения операторов БПЛА, применяя разнообразное вооружение. По словам одного из солдат, он и его сослуживцы превратились в «мишень номер один».

Ранее стало известно, что российские войска начали целенаправленную и результативную охоту на операторов БПЛА украинской армии. И совсем скоро армия РФ почувствует результат от таких операций, особенно если уделит внимание разведке полигонов и школ по подготовке «дроноводов», считают эксперты.

До этого Telegram-канал «Северный ветер» сообщил, что российские войска нанесли удар по пункту управления БПЛА в Сумской области. Под обстрелом также оказалась женщина-офицер с позывным Валькирия. Министерство обороны РФ не подтверждало эти сведения.