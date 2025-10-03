Клуб «Валдай»
Военэксперт оценил тактику охоты ВС РФ на «дроноводов» ВСУ

Военэксперт Кнутов: охота на операторов дронов ВСУ даст хорошие результаты

Военнослужащий ВСУ Военнослужащий ВСУ Фото: Социальные сети

Российские войска начали целенаправленную охоту на операторов БПЛА украинской армии, и она даст хорошие результаты, выразил мнение в беседе с NEWS.ru военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов. Однако такие операции идут сравнительно недавно, поэтому говорить о «выбивании» значительной части «дроноводов» ВСУ пока рано.

Я думаю, что через некоторое время эта тактика даст хорошие результаты, и российские военнослужащие почувствуют это на поле боя, когда в небе будет гораздо меньше дронов, чем сейчас, — спрогнозировал эксперт.

По его мнению, охота на украинских операторов БПЛА должна вестись не только на передовой.

Нам следует открыть охоту на них также на пунктах управления БПЛА. И самое главное — это разведка мест обучения и ликвидация школ по подготовке операторов беспилотников, которые потом будут участвовать в боевых действиях, — считает Кнутов.

Ранее Telegram-канал «Северный ветер» сообщил, что российские войска нанесли удар по пункту управления БПЛА в Сумской области. Под обстрелом также оказалась женщина-офицер с позывным Валькирия. Министерство обороны РФ не подтверждало эти сведения.

