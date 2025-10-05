Белгородские больницы показали свою надежность в условиях обстрелов Гладков: больницы Белгорода перешли на резервные генераторы после обстрелов

Больницы Белгорода перевели энергоснабжение на резервные источники питания в связи с перебоями с электричеством после обстрелов ВСУ, заявил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале. Он уточнил, что в течение часа сообщит о мерах, которые принимаются для восстановления коммуникаций.

Получаю уже сейчас доклады отраслевых министров, что происходит там, где в первую очередь находятся люди, которым требуется срочная помощь. Я сейчас говорю, конечно, в первую очередь — больницы. Областная больница, взрослая областная больница, детская, вторая городская больница перешли на питание непотерянное или на резервную генерацию, — сказано в публикации.

Ранее в Белгородской области в результате атак украинских беспилотников пострадали мужчина и 10-летний ребенок, получившие баротравмы. Как уточнил Гладков, дроны также атаковали несколько населенных пунктов, вызвав локальные возгорания и повреждения инфраструктуры.

До этого заместитель главы села Мокрая Орловка Игорь Кушнарев получил тяжелое ранение во время минометного обстрела. Бойцы самообороны доставили его в районную больницу Грайворона, где медики оказали пострадавшему необходимую помощь.