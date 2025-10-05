Клуб «Валдай»
05 октября 2025 в 16:07

Российский чиновник попал под минометный обстрел ВСУ

Гладков: замглавы села Мокрая Орловка получил ранение после минометного обстрела

Военнослужащий ВСУ Военнослужащий ВСУ Фото: Социальные сети

Заместитель главы села Мокрая Орловка Грайворонского округа Игорь Кушнарев получил ранение в результате минометного обстрела, заявил в своем Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. По его данным, бойцы самообороны доставили его в тяжелом состоянии в Центральную районную больницу города Грайворона. В настоящее время врачи оказывают пострадавшему помощь.

В тяжелом состоянии бойцы самообороны доставили его в Грайворонскую ЦРБ. Сейчас наши медики оказывают раненому всю необходимую помощь, — написал Гладков.

Ранее в селе Гора-Подол Белгородской области подросток был доставлен в больницу с осколочными ранениями после ночного налета беспилотника ВСУ. Гладков уточнил, что 16-летний юноша получил множественные повреждения стоп в результате сброса взрывных устройств с беспилотного летательного аппарата.

До этого губернатор Брянской области Александр Богомаз информировал об атаке украинских беспилотников на автовокзал в регионе, в результате которой пострадал гражданский. По словам руководителя области, удар был нанесен с применением ударных БПЛА «Дартс» по поселку городского типа Погар.

ВСУ
СВО
Белгородская область
чиновники
ранения
