Украинские дроны чуть не убили мужчину на автовокзале в Брянской области Богомаз сообщил о ранении гражданского из-за атаки БПЛА ВСУ на Погар

Украинские военные нанесли удар беспилотниками по автовокзалу в Брянской области, в результате чего пострадал гражданский, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале. По его словам, атака была осуществлена с применением ударных БПЛА «Дартс» по поселку городского типа Погар.

ВСУ с помощью ударных БПЛА «Дартс» атаковали поселок городского типа Погар. Целенаправленный удар укронацисты нанесли по автовокзалу. В результате террористических действий киевского режима, к сожалению, ранен мирный житель, — написал глава региона.

Ранее губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сообщил, что обломки сбитого украинского беспилотника спровоцировали возгорание сухой травы в Кумылженском районе. На место выехали пожарные и аварийные службы. По словам главы региона, в результате происшествия никто не пострадал.

Кроме того, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о возгорании легкового автомобиля, вызванном падением фрагментов сбитого украинского беспилотника. По словам главы региона, пожар был успешно потушен, в результате происшествия пострадавших нет.