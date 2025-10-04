Клуб «Валдай»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 31.10.2025, не оферта.
04 октября 2025 в 10:34

Озвучены последствия падения обломков БПЛА ВСУ под Волгоградом

Падение обломков БПЛА ВСУ вызвало возгорание травы в Волгоградской области

Военнослужащий ВСУ Военнослужащий ВСУ Фото: Социальные сети

В Волгоградской области упавшие обломки сбитого украинского беспилотника вызвали пожар сухой травы, сообщил Telegram-канал «Регион 34 | Администрация Волгоградской области» со ссылкой на губернатора Андрея Бочарова. Происшествие зафиксировано в Кумылженском районе. На месте работают пожарные и другие оперативные службы, которые ликвидируют возгорание. Как уточнил глава региона, в результате инцидента жертв и пострадавших нет.

Сегодня ночью силами ПВО Министерства обороны Российской Федерации отражена атака беспилотных летательных аппаратов на территорию Волгоградской области. В результате падения обломков БПЛА в Кумылженском районе зафиксировано возгорание сухой растительности, которое оперативно ликвидируется противопожарными силами. Пострадавших нет, — говорится в сообщении.

Ранее в Министерстве обороны России сообщили о массированной атаке Вооруженных сил Украины по территории 11 российских регионов и акватории Черного моря в ночь на 4 октября. По данным военного ведомства, силами противовоздушной обороны было уничтожено 117 вражеских беспилотников.

Кроме того, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале проинформировал о взрыве вражеского дрона в городе Шебекино, в результате которого одна из жительниц получила повреждения. Пострадавшей диагностировали баротравму, ей была предоставлена необходимая помощь, но от направления в больницу она решила отказаться.

Волгоградская область
Андрей Бочаров
атаки ВСУ
БПЛА
беспилотники
дроны
пожары
трава
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Западный журналист пошутил после слов Путина о дронах и НЛО
Синоптик рассказал, когда в Москву придут осенние дожди
Магнитные бури сегодня, 4 октября: что завтра, сильные боли, нервные срывы
Удары по Украине сегодня, 4 октября: какие цели ВСУ поражены, последствия
Два подростка и водитель «приоры» погибли от ошибки на дороге
Прославившийся в сериале о мафии актер ушел из жизни
В Британии дали неожиданную оценку выступлению Путина на «Валдае»
Стало известно, кто одобрил операцию против «Флотилии» Тунберг
В правительстве озвучили сумму, направленную на доплаты пенсионерам
Россиянам напомнили о великом православном празднике 4 октября
Фотограф решил судиться с бывшей из-за своих снимков в ее соцсетях
Вертолет вылетел на помощь сорвавшимся с вулкана на Камчатке альпинистам
Сенатор заявил, что европейские лидеры попали в «антироссийское болото»
«Для уничтожения вредителей»: ВСУ «выкуривают» мирных жителей из домов
Для воспитанниц Минобороны открыли новый Дом творчества и науки
Бойцы ВСУ устроили «пиар-акцию» и попали в плен
«Баланс смещается»: на Западе вынесли ВСУ неутешительный вердикт
В Совфеде разъяснили вопрос изъятия пустующих квартир
«Со смыслом»: популярный американский рэпер оценил русскую кухню
Власти раскрыли число погибших жителей Белгородской области в сентябре
Дальше
Самое популярное
Армении объяснили, как перестать быть «слабым звеном» ЕАЭС
Мир

Армении объяснили, как перестать быть «слабым звеном» ЕАЭС

Забыла про кетчуп. Эта аджика стала королевой моих заготовок! Простая и вкусная аджика «Кобра»
Общество

Забыла про кетчуп. Эта аджика стала королевой моих заготовок! Простая и вкусная аджика «Кобра»

Творожные гребешки за 15 минут! Воздушная вкуснятина к чаю из 5 ингредиентов — просто и вкусно
Общество

Творожные гребешки за 15 минут! Воздушная вкуснятина к чаю из 5 ингредиентов — просто и вкусно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.