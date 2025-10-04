Озвучены последствия падения обломков БПЛА ВСУ под Волгоградом

В Волгоградской области упавшие обломки сбитого украинского беспилотника вызвали пожар сухой травы, сообщил Telegram-канал «Регион 34 | Администрация Волгоградской области» со ссылкой на губернатора Андрея Бочарова. Происшествие зафиксировано в Кумылженском районе. На месте работают пожарные и другие оперативные службы, которые ликвидируют возгорание. Как уточнил глава региона, в результате инцидента жертв и пострадавших нет.

Сегодня ночью силами ПВО Министерства обороны Российской Федерации отражена атака беспилотных летательных аппаратов на территорию Волгоградской области. В результате падения обломков БПЛА в Кумылженском районе зафиксировано возгорание сухой растительности, которое оперативно ликвидируется противопожарными силами. Пострадавших нет, — говорится в сообщении.

Ранее в Министерстве обороны России сообщили о массированной атаке Вооруженных сил Украины по территории 11 российских регионов и акватории Черного моря в ночь на 4 октября. По данным военного ведомства, силами противовоздушной обороны было уничтожено 117 вражеских беспилотников.

Кроме того, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале проинформировал о взрыве вражеского дрона в городе Шебекино, в результате которого одна из жительниц получила повреждения. Пострадавшей диагностировали баротравму, ей была предоставлена необходимая помощь, но от направления в больницу она решила отказаться.