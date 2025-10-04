Свыше десятка регионов России попали под удар почти 120 БПЛА

Вооруженные силы Украины в ночь на 4 октября устроили массированную атаку на 11 регионов России и Черное море, сообщили в Министерстве обороны РФ. По данным ведомства, дежурными средствами противовоздушной обороны сбиты 117 беспилотных летательных аппаратов противника.

В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 117 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, — говорится в сообщении.

Уточняется, что 27 БПЛА сбили над Брянской областью, 16 — над Волгоградской, по 15 — над Курской областью и Крымом, 11 — над Ростовской областью и 10 — над Воронежской. Еще восемь дронов уничтожили над Белгородской областью, шесть — над Ленинградской, четыре — над Калужской, по два — над Новгородской и Черным морем, и еще один — над Смоленской областью.

Фото: Иллюстрация NEWS.ru

Ранее губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщал, что под ударом ВСУ оказались сразу пять муниципалитетов региона. Средства противовоздушной обороны сбили несколько БПЛА. В результате никто не пострадал, однако три хутора остались без электричества.