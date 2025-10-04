Киев атаковал сразу пять муниципалитетов Ростовской области

Вооруженные силы Украины ударили сразу по пяти муниципалитетам Ростовской области, написал в Telegram-канале губернатор региона Юрий Слюсарь. По его словам, средства противовоздушной обороны сбили несколько БПЛА противника. В результате никто не пострадал, однако три хутора остались без электричества.

Силы ПВО отразили ночью воздушную атаку врага, уничтожив и перехватив БПЛА в Новошахтинске, Каменском, Шолоховском, Миллеровском и Чертковском районах. Люди не пострадали, — говорится в сообщении.

Он уточнил, что в Чертковском районе из-за падения обломков беспилотника загорелась трава. Возгорание потушили на площади 600 квадратных метров. Из-за повреждения ЛЭП электроснабжение нарушено в Терновском, Маньковском и Сидоровском хуторах.

Ранее губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что над Киришами отразили атаку семи беспилотников. Он уточнил, что было зафиксировано горение в промзоне, которое оперативно ликвидировали. При этом экологическая обстановка находится в норме.