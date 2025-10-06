ВСУ нанесли удар по городу, выполняющему роль важного транспортного узла

В ночь на понедельник, 6 октября, ВСУ нанесли удар по Феодосии, передает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны». По его данным, атака привела к пожару. Минобороны РФ и региональные власти не комментировали эту информацию. По данным украинских СМИ, целью украинских солдат была нефтебаза.

По информации Минобороны, в течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО нейтрализован 251 украинский беспилотник. В ведомстве указали, что больше всего дронов уничтожено над Крымом и Курской областью — 40 и 34 аппарата соответственно.

Также военный эксперт Анатолий Матвийчук высказал предположение, что попытка атаки на нефтеперерабатывающий завод в Оренбургской области могла быть осуществлена с территории России. По его мнению, запуск беспилотника могли провести диверсанты или группа лиц, действующая за материальное вознаграждение.

В ночь на 2 октября силы ПВО ликвидировали и перехватили 85 украинских беспилотников над регионами России. Как передает пресс-служба Минобороны РФ, 38 БПЛА уничтожили над территорией Воронежской области, по 13 и 11 — над Крымом и Белгородской областью соответственно.