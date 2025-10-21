Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
21 октября 2025 в 12:01

ВС России уничтожили четыре блиндажа ВСУ на Константиновском направлении

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Операторы беспилотников Южной группировки войск ликвидировали четыре укрытия Вооруженных сил Украины на Константиновском направлении в районе северного побережья Клебан-Быкского водохранилища, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ. Блиндажи располагались в лесном массиве.

В лесном массиве на северном берегу Клебан-Быкского водохранилища были обнаружены четыре блиндажа, в которых укрывались военнослужащие Вооруженных сил Украины, в том числе укрытие личного состава 12-й бригады оперативного назначения Национальной гвардии Украины. Выявленные цели были незамедлительно уничтожены операторами ударных БПЛА Южной группировки войск с использованием FPV-дронов, — говорится в сообщении.

Кроме того, в районе Константиновки расчетам беспилотников удалось обнаружить приземлившийся октокоптер R-18 («Баба-яга»). Эта находка привела к выявлению и последующему уничтожению пункта управления украинскими БПЛА. В ходе дальнейшей работы военные также выявили и нейтрализовали еще один командный пункт управления дронами и скопление живой силы противника.

Ранее командир спецподразделения «Ахмат» и заместитель начальника главного военно-политического управления Минобороны РФ Апти Алаудинов заявил о приближении числа безвозвратных потерь ВСУ к 2 млн человек. Генерал-лейтенант уточнил, что данная оценка основана на информации из взломанной базы Генштаба украинской армии и его личных расчетах.

ВСУ
СВО
ВС РФ
БПЛА
