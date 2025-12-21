Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
21 декабря 2025 в 20:52

В Германии опасаются, что Путин может выдвинуть новое условие

Welt: Путин может потребовать неприкосновенности российских активов

19 декабря 2025 года. Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы во время специальной программы «Итоги года» 19 декабря 2025 года. Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы во время специальной программы «Итоги года» Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Решение ЕС предоставить кредит Киеву, который основан на бюджете союза, не впечатлило президента России Владимира Путина, пишет Welt. Более того, в Германии опасаются, что он может выдвинуть неприкосновенность или немедленное размораживание российских активов как условие для переговоров.

Путин, который и без того находится в более выгодном положении в плане переговоров с Украиной о прекращении огня и мирном урегулировании <…>, может выдвинуть неприкосновенность или немедленное размораживание российских активов, хранящихся в Европе, в качестве предварительного условия для любых переговоров, — говорится в публикации.

Ранее депутат Госдумы командир 7-й штурмовой бригады Добровольческого корпуса Александр Бородай предположил, что в Европе хотят завладеть замороженными российскими активами, чтобы решить собственные внутренние проблемы.

По его словам, лидеры ЕС не рассматривают их экспроприацию как инструмент помощи Украине. В то же время премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что ключевые страны ЕС не выражают энтузиазма в связи с использованием европейского бюджета для финансирования Украины.

Россия
активы
кредиты
Европа
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Характеристика и даты рождения знака зодиака Лев
Характеристика и даты рождения знака зодиака Водолей – уникальный идеалист
Характеристика и даты рождения знака зодиака Телец — настойчивого трудяги
Характеристика и даты рождения знака зодиака Овен — энергичного лидера
Характеристика и даты рождения знака зодиака Козерог — настырного умника
Характеристика и даты рождения знака зодиака Весы
Один из аэропортов Краснодарского края прекратил работу
Характеристика и даты рождения знака зодиака Рак
Мирзиеев: таможенный контроль улучшит трансграничный обмен данными ЕАЭС
Стармер переговорил с Трампом
Россия до конца года поставит партию истребителей Белоруссии
Баскетбольное дерби Москвы: как завершилось противостояние ЦСКА и МБА-МАИ
Умерла старейший русский скаут Лидия Герич
Характеристика и даты рождения знака зодиака Дева
Характеристика и даты рождения знака зодиака Близнецы
Характеристика и даты рождения знака зодиака Стрелец
Характеристика и даты рождения знака зодиака Рыбы
Путин рассказал, как пойдет интеграция стран ЕАЭС
ЕАЭС получит доступ к новому рынку в Юго-Восточной Азии
Путин объяснил важность урегулирования госграниц в Центральной Азии
Дальше
Самое популярное
Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой
Семья и жизнь

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой

Изысканный ужин всего за полчаса: готовим домашний кордон блю
Семья и жизнь

Изысканный ужин всего за полчаса: готовим домашний кордон блю

О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия
Семья и жизнь

О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.