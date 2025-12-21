19 декабря 2025 года. Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы во время специальной программы «Итоги года»

В Германии опасаются, что Путин может выдвинуть новое условие Welt: Путин может потребовать неприкосновенности российских активов

Решение ЕС предоставить кредит Киеву, который основан на бюджете союза, не впечатлило президента России Владимира Путина, пишет Welt. Более того, в Германии опасаются, что он может выдвинуть неприкосновенность или немедленное размораживание российских активов как условие для переговоров.

Путин, который и без того находится в более выгодном положении в плане переговоров с Украиной о прекращении огня и мирном урегулировании <…>, может выдвинуть неприкосновенность или немедленное размораживание российских активов, хранящихся в Европе, в качестве предварительного условия для любых переговоров, — говорится в публикации.

Ранее депутат Госдумы командир 7-й штурмовой бригады Добровольческого корпуса Александр Бородай предположил, что в Европе хотят завладеть замороженными российскими активами, чтобы решить собственные внутренние проблемы.

По его словам, лидеры ЕС не рассматривают их экспроприацию как инструмент помощи Украине. В то же время премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что ключевые страны ЕС не выражают энтузиазма в связи с использованием европейского бюджета для финансирования Украины.