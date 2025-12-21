Новый год-2026
Дочь Успенской раскрыла причины расставания с женихом

Дочь Успенской заявила, что рассталась с женихом из-за разных интересов

Татьяна Плаксина Татьяна Плаксина Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Дочь певицы Любови Успенской Татьяна Плаксина в эфире программы НТВ «Ты не поверишь» рассказала, что рассталась с возлюбленным, потому что он «человек не ее уровня». По мнению девушки, бывший жених «не догоняет до ее лексикона».

Просто человек не моего уровня. Он не догоняет даже до моего лексикона. Я говорю, а он не понимает, о чем я говорю, не чувствует духовно. Даже не то, чтобы приземленный, он просто никакой, — сказала Плаксина.

Девушка также назвала себя наполненной и самодостаточной. По ее мнению, не стоит искать свою судьбу, так как она сама придет в подходящий момент.

Ранее Плаксина открыла выставку своих картин в галерее Омельченко. Любой желающий сможет приобрести работу звездной наследницы: стоимость картин начинается от 200 тыс. и доходит до 600 тыс. рублей. На мероприятии Плаксина поговорила с журналистами об отношениях, рассказав, что в ее жизни «было очень мало мужчин».

Между тем психолог Марианна Абравитова считает, что у дочери Успенской может быть синдром дефицита внимания и гиперактивности. Она связала эксцентричное поведение Плаксиной с попыткой привлечь внимание матери.

