Успенская раскритиковала избранника своей дочери

Певица Любовь Успенская раскритиковала возлюбленного своей дочери Татьяны Плаксиной, отметив, что он соответствует ее уровню, передает «Пятый канал». Однако она отметила, что не вмешивается в их личные отношения.

На самом деле мне кажется, что он не тянет на Таню. Я смотрю — Таня растет, Таня что-то делает… Ну я не знаю, я не мешаю, пусть, это ее выбор, — прокомментировала Успенская.

Татьяне 44 года, а Никите Плотникову, который моложе ее на девять лет, 35. Журналисты выяснили, что у него есть долги. Успенская заявила, что не осведомлена о его проблемах, так как это ее никак не касается и является проблемой самого Никиты. Звезда также отметила, что никогда не захотела бы связать свою жизнь с таким мужчиной.

Ранее Успенская рассказала, что Алла Пугачева не хотела видеть ее на телевидении. Певица отметила, что ее редко приглашали на передачи из-за возможного сильного конкурентного давления.

До этого налоговая заблокировала счета дочери певицы Ирины Салтыковой — Алисы. Она закрыла свое ИП и приостановила музыкальную деятельность. Салтыкова утверждает, что у дочери хватает денег на повседневные расходы, несмотря на то, что больших доходов у нее нет.