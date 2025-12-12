«Было очень мало мужчин»: дочь Успенской открыла выставку картин

Дочь певицы Любови Успенской Татьяна Плаксина открыла выставку своих картин в галерее Омельченко, сообщает Super.ru. По данным портала, любой желающий сможет приобрести работу звездной наследницы: стоимость картин начинается от 200 тыс. и доходит до 600 тыс. рублей. На мероприятии Плаксина поговорила с журналистами и о творчестве, и о личной жизни.

В моей жизни было очень мало мужчин. Я никогда не искала, верю, что все, что мое, оно ко мне придет. Я наполненный, самодостаточный человек. Может, это редкость в нашем мире, но я воистину не ищу никого. Если он придет — буду рада, — сообщила дочь Успенской.

Ранее британский монарх Карл III выпустил ограниченный тираж репродукций своей картины, созданной в один из самых сложных периодов его жизни. В рамках благотворительной программы Highgrove Gardens была представлена литография с изображением загородной резиденции короля. Репродукцию сделали на основе оригинальной акварельной работы под названием «Хайгроув-Хаус — вид с луга с дикими цветами», которую Карл III написал в 1995 году.