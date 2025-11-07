Карл III выставил на продажу свою картину Карл III продает репродукции своей картины из драматичного периода жизни

Британский монарх Карл III выпустил ограниченный тираж репродукций своей картины, созданной в один из самых сложных периодов его жизни, сообщает издание People. В рамках благотворительной программы Highgrove Gardens была представлена литография с изображением загородной резиденции короля.

Репродукцию сделали на основе оригинальной акварельной работы под названием «Хайгроув-Хаус — вид с луга с дикими цветами», которую Карл III написал в 1995 году. Особую символичность произведению придает тот факт, что монарх создал его во время кризиса в отношениях с принцессой Дианой, когда их брак был на грани распада.

На продажу выставлено всего сто пронумерованных репродукций с личной подписью монарха. Копии продают по 2,9 тыс. фунтов стерлингов (308 тыс. рублей). Все средства от продаж будут направлены в благотворительный фонд короля.

