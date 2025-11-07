Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
07 ноября 2025 в 16:04

Карл III выставил на продажу свою картину

Карл III продает репродукции своей картины из драматичного периода жизни

Карл III Карл III Фото: Pool/i-Images/Global Look Press

Британский монарх Карл III выпустил ограниченный тираж репродукций своей картины, созданной в один из самых сложных периодов его жизни, сообщает издание People. В рамках благотворительной программы Highgrove Gardens была представлена литография с изображением загородной резиденции короля.

Репродукцию сделали на основе оригинальной акварельной работы под названием «Хайгроув-Хаус — вид с луга с дикими цветами», которую Карл III написал в 1995 году. Особую символичность произведению придает тот факт, что монарх создал его во время кризиса в отношениях с принцессой Дианой, когда их брак был на грани распада.

На продажу выставлено всего сто пронумерованных репродукций с личной подписью монарха. Копии продают по 2,9 тыс. фунтов стерлингов (308 тыс. рублей). Все средства от продаж будут направлены в благотворительный фонд короля.

Великобритания
Карл III
Принцесса Диана
благотворительность
картины
