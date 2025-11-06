Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
06 ноября 2025 в 17:47

Сафронов захотел купить себе экспрессивную картину дочери Успенской

Сафронов заявил о готовности купить картину дочери Успенской за 500 тыс. рублей

Никас Сафронов

Народный художник России Никас Сафронов заявил о готовности приобрести картину дочери эстрадной певицы Любови Успенской, Татьяны Плаксиной, передает Общественная Служба Новостей. Стоимость одной работы Плаксиной составляет не менее полумиллиона рублей.

Я не могу сказать, что картины дочери Успенской — это шедевр, но в них есть много философии, много личных переживаний художника, поэтому я не вижу ничего дурного в желании продвигать свои проекты, — высказался Сафронов.

Художник уточнил, что хотел бы приобрести одну из картин для пополнения своей коллекции. Он подчеркнул, что стоимость полотен каждый мастер устанавливает самостоятельно. Сафронов также считает, что «никто не обязан рисовать с академической точностью».

Ранее скандально известную скульптуру «Большая глина № 4» сфотографировали на Ленинском проспекте в Москве. Отмечается, что в Ломоносовский район она окончательно «переехала» с Болотной набережной в районе здания «ГЭС-2». Скульптуру Урса Фишера завершили монтировать на новом месте. После местные жители опубликовали фото композиции. Перед этим изваяние вызвало неоднозначную реакцию жителей и гостей столицы.

