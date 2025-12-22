Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
22 декабря 2025 в 03:40

Назван сорт красной рыбы, замедляющий старение

Гастроэнтеролог Сухорукова: нерка содержит замедляющий старение астаксантин

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Нерка богата астаксантином, который замедляет процессы старения, заявила NEWS.ru врач-гастроэнтеролог Видновской больницы Минздрава Подмосковья Людмила Сухорукова. По ее словам, этот вид красной рыбы благотворно влияет на кожу и помогает предотвратить воспаления.

Нерка отличается ярко-красным мясом и насыщенным вкусом. Она является одним из самых богатых источников астаксантина среди лососевых. Кроме омега-3 и витамина В12 эта рыба содержит селен. Астаксантин, придающий нерке ее цвет, является одним из сильнейших природных антиоксидантов, который может защищать клетки от окислительного стресса, замедлять старение и снижать риск развития хронических заболеваний. Он также способствует улучшению эластичности кожи и защите от ультрафиолетового излучения. Кроме того, астаксантин в сочетании с омега-3 важен для профилактики воспалительных процессов, — поделилась Сухорукова.

Ранее врач-эндокринолог Видновской клинической больницы Мария Калошина заявила, что из всех красных рыб самыми полезными являются семга и дикий лосось. По ее словам, кета и форель, как их ценные сородичи, содержат полиненасыщенные жирные кислоты, которые важны для здоровья.

питание
здоровье
советы
врачи
Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Дмитрий Новиков
Д. Новиков
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Дроны ВСУ атаковали порт в Темрюкском районе
Уиткофф и Умеров опубликовали по итогам саммита одинаковые посты об итогах
Обломки БПЛА рухнули на гражданскую инфраструктуру под Краснодаром
Назван сорт красной рыбы, замедляющий старение
Погоня за мигрантом в США закончилась стрельбой
«Невероятные чудеса»: потепление придет в Москву перед праздниками
Названо число населенных пунктов, освобожденных ВС РФ за неделю
Фитнес-тренер назвал эффективную альтернативу приседаниям со штангой
Помощник Трампа оценил настрой России на перемирие с Украиной
Российским семьям в 2026 году увеличат выплаты на детей
Российский космонавт объяснил, сколько длится «ночь» на МКС
Чиновницу на Камчатке поймали на «земельном беспределе»
Правила выдачи семейной ипотеки поменяются в 2026 году
Лавров провел десятки встреч на форуме в Каире
IT-эксперт раскрыл, какое устройство для ПК должно быть в каждом доме
Одна из партнерских стран впервые ввезла свой сыр в Россию
Около резиденции Трампа перехватили самолет
США могут отменить пошлины на ряд товаров
Стало известно о продолжительности последней рабочей недели года в РФ
Катавшийся на тюбинге ребенок погиб под колесами автомобиля
Дальше
Самое популярное
Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой
Семья и жизнь

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой

Изысканный ужин всего за полчаса: готовим домашний кордон блю
Семья и жизнь

Изысканный ужин всего за полчаса: готовим домашний кордон блю

О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия
Семья и жизнь

О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.