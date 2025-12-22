Назван сорт красной рыбы, замедляющий старение

Нерка богата астаксантином, который замедляет процессы старения, заявила NEWS.ru врач-гастроэнтеролог Видновской больницы Минздрава Подмосковья Людмила Сухорукова. По ее словам, этот вид красной рыбы благотворно влияет на кожу и помогает предотвратить воспаления.

Нерка отличается ярко-красным мясом и насыщенным вкусом. Она является одним из самых богатых источников астаксантина среди лососевых. Кроме омега-3 и витамина В12 эта рыба содержит селен. Астаксантин, придающий нерке ее цвет, является одним из сильнейших природных антиоксидантов, который может защищать клетки от окислительного стресса, замедлять старение и снижать риск развития хронических заболеваний. Он также способствует улучшению эластичности кожи и защите от ультрафиолетового излучения. Кроме того, астаксантин в сочетании с омега-3 важен для профилактики воспалительных процессов, — поделилась Сухорукова.

Ранее врач-эндокринолог Видновской клинической больницы Мария Калошина заявила, что из всех красных рыб самыми полезными являются семга и дикий лосось. По ее словам, кета и форель, как их ценные сородичи, содержат полиненасыщенные жирные кислоты, которые важны для здоровья.