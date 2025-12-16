Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
16 декабря 2025 в 03:40

Россиянам назвали самые полезные виды красной рыбы

Эндокринолог Калошина: самой полезной красной рыбой являются семга и лосось

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Среди красных рыб наиболее полезными считаются семга и дикий лосось, заявила NEWS.ru врач-эндокринолог Видновской клинической больницы Мария Калошина. По ее словам, кета и форель — их ценные сородичи, богатые полиненасыщенными жирными кислотами, необходимыми для организма.

На первом месте по содержанию ПЖК располагаются семга и дикий лосось. Эта рыба наиболее богата омега-3 жирными кислотами из красных сортов. Далее идет кижуч, в котором практически вполовину меньше омега-кислот. Следующее место среди красной рыбы для новогоднего стола занимает кета. Замыкает представительство красных рыб форель, поскольку данную рыбу практически не встретишь в дикой природе, а выращенная форель на ферме чаще проигрывает по своей пользе дикому сорту, — поделилась Калошина.

Она предупредила, что не следует злоупотреблять рыбой, так как избыток соли может привести к отекам и способствовать вымыванию кальция. По ее словам, пациентам с артериальной гипертензией и заболеваниями почек рекомендуется обратить внимание на малосоленый продукт.

В сырой рыбе часто могут содержаться личинки различных паразитов. Для их разрушения требуется соблюдение сроков засолки. При ее нарушении есть риск получить бактериальное поражение организма листерией и сальмонеллой, а также заразиться ботулизмом. Красная рыба не положена детям младше трех лет. Жирные сорта противопоказаны при хроническом панкреатите и язвенной болезни желудка. Кроме того, сочетание красной рыбы и сливочного масла не рекомендовано людям с атеросклеротической болезнью и повышенным холестерином в крови, а также с камнями в желчном пузыре, — добавила Калошина.

Она подчеркнула важность проверки целостности упаковки и срока годности при покупке рыбы. Цвет продукта, по ее словам, должен быть равномерным: от светло-розового до красного, что зависит от рациона питания рыбы. Она заключила, что после вскрытия упаковки необходимо обратить внимание на запах — он не должен быть резким, кислым, прогорклым или аммиачным.

Ранее доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова Светлана Ильяшенко заявила, что перед Новым годом красная рыба и икра в российских магазинах могут подорожать на 5–7%. В среднем их цена составит 1400 и 9900 рублей за килограмм соответственно.

Читайте также
Запекать целую рыбу — долго. Готовлю минтай в сливочно-лимонном соусе. Нежно, сочно и без костей
Общество
Запекать целую рыбу — долго. Готовлю минтай в сливочно-лимонном соусе. Нежно, сочно и без костей
Оливье без картошки и горошка — полезный вариант, который не оставит равнодушным: ПП-салат к праздничному столу
Общество
Оливье без картошки и горошка — полезный вариант, который не оставит равнодушным: ПП-салат к праздничному столу
Россиянам объяснили, как выбрать самые вкусные мандарины
Общество
Россиянам объяснили, как выбрать самые вкусные мандарины
Названы продукты, которые можно купить за несколько недель до Нового года
Общество
Названы продукты, которые можно купить за несколько недель до Нового года
Травмы и другие неприятности: россиянам назвали главные ошибки в спортзале
Общество
Травмы и другие неприятности: россиянам назвали главные ошибки в спортзале
рыба
советы
здоровье
питание
Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Дмитрий Новиков
Д. Новиков
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Польша отказалась участвовать в многонациональных силах на Украине
Орбан предсказал крах бельгийской экономики из-за российских активов
Военный БПЛА рухнул рядом с жилым домом в Польше
Качалина, Майорова, Шпаликова: взлет и закат актрис 1990-х, кто их довел
Юристы нашли грубую судебную ошибку в деле Долиной
Лавров оценил планы Мерца создать в ФРГ крупнейшую армию Европы
Названы главные причины повышения уровня тромбоцитов
Трамп рассказал о позиции России по украинскому конфликту
Бывший депутат Госдумы объявлен в федеральный розыск
Психолог объяснила, как избежать ссоры за новогодним столом
Лукашенко раскрыл планы на телефонный разговор с Трампом
Лидеры ЕС захотели отправить на Украину многонациональные силы
Бывший министр спорта ДНР погиб в боях под Красноармейском
Россиянам назвали самые полезные виды красной рыбы
Россиянам объяснили, как выбрать самые вкусные мандарины
Статуя Свободы обрушилась из-за ураганного ветра
Главный расист Европы: почему в Финляндии так ненавидят азиатов и русских
Роман с Товстиком, отношения с экс-мужем, хейт: как живет Полина Диброва
В России хотят закрепить приоритет электронных дорожных знаков и табло
Трамп признал территориальные потери Украины
Дальше
Самое популярное
Две картошки и ложка муки — пеку норвежские лепешки ломпе. Хрустящие кружочки на завтрак
Общество

Две картошки и ложка муки — пеку норвежские лепешки ломпе. Хрустящие кружочки на завтрак

Крабовый салат без риса: нежнее классического, готовится за пару минут
Семья и жизнь

Крабовый салат без риса: нежнее классического, готовится за пару минут

Настолько вкусно, что хочется готовить не только на Новый год, а каждый день: салат с фасолью и грибами
Общество

Настолько вкусно, что хочется готовить не только на Новый год, а каждый день: салат с фасолью и грибами

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.