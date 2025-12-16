Россиянам назвали самые полезные виды красной рыбы

Среди красных рыб наиболее полезными считаются семга и дикий лосось, заявила NEWS.ru врач-эндокринолог Видновской клинической больницы Мария Калошина. По ее словам, кета и форель — их ценные сородичи, богатые полиненасыщенными жирными кислотами, необходимыми для организма.

На первом месте по содержанию ПЖК располагаются семга и дикий лосось. Эта рыба наиболее богата омега-3 жирными кислотами из красных сортов. Далее идет кижуч, в котором практически вполовину меньше омега-кислот. Следующее место среди красной рыбы для новогоднего стола занимает кета. Замыкает представительство красных рыб форель, поскольку данную рыбу практически не встретишь в дикой природе, а выращенная форель на ферме чаще проигрывает по своей пользе дикому сорту, — поделилась Калошина.

Она предупредила, что не следует злоупотреблять рыбой, так как избыток соли может привести к отекам и способствовать вымыванию кальция. По ее словам, пациентам с артериальной гипертензией и заболеваниями почек рекомендуется обратить внимание на малосоленый продукт.

В сырой рыбе часто могут содержаться личинки различных паразитов. Для их разрушения требуется соблюдение сроков засолки. При ее нарушении есть риск получить бактериальное поражение организма листерией и сальмонеллой, а также заразиться ботулизмом. Красная рыба не положена детям младше трех лет. Жирные сорта противопоказаны при хроническом панкреатите и язвенной болезни желудка. Кроме того, сочетание красной рыбы и сливочного масла не рекомендовано людям с атеросклеротической болезнью и повышенным холестерином в крови, а также с камнями в желчном пузыре, — добавила Калошина.

Она подчеркнула важность проверки целостности упаковки и срока годности при покупке рыбы. Цвет продукта, по ее словам, должен быть равномерным: от светло-розового до красного, что зависит от рациона питания рыбы. Она заключила, что после вскрытия упаковки необходимо обратить внимание на запах — он не должен быть резким, кислым, прогорклым или аммиачным.

Ранее доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова Светлана Ильяшенко заявила, что перед Новым годом красная рыба и икра в российских магазинах могут подорожать на 5–7%. В среднем их цена составит 1400 и 9900 рублей за килограмм соответственно.