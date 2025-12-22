Новый год-2026
22 декабря 2025 в 02:54

Российский космонавт объяснил, сколько длится «ночь» на МКС

Космонавт Кудь-Сверчков: так называемая ночь на МКС длится всего 40 минут

МКС МКС Фото: Roscosmos/Global Look Press
Космические сутки на Международной космической станции (МКС) проходят совсем иначе, чем на Земле, рассказал в беседе с ТАСС космонавт Роскосмоса Сергей Кудь-Сверчков. По его словам, темное время длится на орбите всего 40 минут.

Находясь на борту МКС, космонавт снял и прокомментировал кадры Земли в самый длинный ночной период. Он пояснил, что за одни земные сутки станция совершает 16 оборотов вокруг планеты, а один полный виток занимает около 90 минут.

То есть за полтора часа на орбите свет и тень сменяют друг друга. Теневой участок длится около 40 минут, — пояснил космонавт.

На Земле 21 декабря отмечалось зимнее солнцестояние — астрономическое событие, когда продолжительность ночи в Северном полушарии достигает максимума. Например, в Москве в этот день ночь длилась 17 часов, а самый короткий световой день в России, составлявший всего 18 минут, был зафиксирован в Полярных Зорях Мурманской области.

Ранее сообщалось, что астрономическая зима в Северном полушарии, которая официально наступит 21 декабря в момент зимнего солнцестояния, будет ознаменована красивым небесным явлением. На самую длинную ночь в году приходится пик активности метеорного потока Урсиды.

