IT-эксперт раскрыл, какое устройство для ПК должно быть в каждом доме

Наличие внешнего жесткого диска необходимо для каждого пользователя персонального компьютера, заявил NEWS.ru IT-эксперт Иван Калмыков. По его словам, для обеспечения безопасности личных данных важно не скупиться на компоненты ПК.

Внешний жесткий диск нужен каждому. Это не просто дополнительное хранилище, а страховка от потери данных. В 2025 году я рекомендую обязательно иметь внешний HDD для бэкапов — объем должен быть в 1,5–2 раза больше вашего основного накопителя. Для резервного копирования необходим внешний SSD на 1–2 Тб, он быстрый, надежный и мобильный. Внешний HDD 4–8 Тб понадобится для архива медиа. Профессионалам рекомендую NAS-систему или облачное хранилище с внешними дисками. Выбирайте качественные бренды, проверяйте наличие гарантии и не экономьте на надежности, — посоветовал Калмыков.

Он акцентировал внимание на том, что даже самый современный компьютер может выйти из строя, быть поврежден или похищен. По словам Калмыкова, внешний жесткий диск представляет собой важный элемент цифровой безопасности. Эксперт также порекомендовал следовать правилу 3–2–1: создавать по три копии данных, хранить их на двух разных носителях, один из которых должен быть внешним или облачным.

