31 января 2026 в 16:05

Россиянам предложили бесплатно узнать биологический возраст

Россиянам стала доступна возможность определить риски раннего старения по ОМС

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Определить риски преждевременного старения организма теперь можно в рамках программы обязательного медицинского страхования, пишет ТАСС. Такая возможность предусмотрена новым перечнем бесплатных исследований, утвержденным на 2026 год и плановый период 2027–2028 годов.

В рамках обследования проводятся клинические анализы крови и мочи. Также выполняется биохимический анализ крови. Он позволяет определить уровень таких показателей, как ферритин, С-реактивный белок, интерлейкин-6, цинк, магний и фактор некроза опухоли. Данные исследования назначаются в случае, если выявленная разница между биологическим и календарным возрастом пациента составляет пять и более лет.

Для оценки рисков, связанных с инсулинорезистентностью, процессом гликирования и преждевременной активацией метаболических механизмов старения, также проводится биохимическое исследование крови. В рамках этого анализа определяется уровень инсулина, глюкозы и гликозилированного гемоглобина. У мужчин дополнительно исследуется уровень общего и свободного тестостерона, у женщин — уровень эстрадиола. Также для обоих полов определяется уровень глобулина, связывающего половые гормоны.

Также с 2026 года граждане Российской Федерации получат возможность бесплатно пройти генетическое исследование микробиоты кишечника. Данная процедура будет проводиться по полису обязательного медицинского страхования. Обследование станет частью программы углубленной диагностики, которая будет доступна в специализированных центрах здоровья или в центрах медицины здорового долголетия.

