Депутаты Госдумы приняли в первом чтении бюджет ФОМС на 2026–2028 годы

Государственная дума одобрила в первом чтении основной финансовый документ Федерального фонда обязательного медицинского страхования на предстоящий трехлетний период, сообщается на сайте нижней палаты парламента. Проект бюджета определяет параметры финансирования системы здравоохранения с 2026 по 2028 год включительно.

Согласно представленным данным, общий объем доходов ФОМС составит 4,712 трлн рублей в 2026 году, увеличиваясь до 5,061 трлн в 2027-м и достигнув 5,419 трлн рублей к 2028-му. Основным источником поступлений остаются страховые взносы, доля которых превысит 88% от общей суммы доходов.

Расходная часть бюджета фонда запланирована на уровне 4,794 трлн рублей в 2026-м, 5,141 трлн — в 2027-м и 5,504 трлн рублей — в 2028 году. Значительная часть средств будет направлена в регионы через субвенции территориальным фондам ОМС для обеспечения базовой программы медицинского страхования.

Отдельным пунктом расходов предусмотрено финансирование высокотехнологичной медицинской помощи, не входящей в базовую программу ОМС. На эти цели планируется выделить 148,2 млрд рублей в 2026 году, 156,2 млрд — в 2027-м и 164,1 млрд рублей — в 2028-м.

