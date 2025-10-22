Законопроект об увеличении МРОТ приняли в первом чтении

На пленарном заседании депутаты Госдумы одобрили в первом чтении законопроект, который устанавливает минимальный размер оплаты труда на уровне 27 093 рублей. Такая мера начнет действовать с 1 января 2026 года.

В настоящее время федеральный МРОТ составляет 22 440 рублей до вычета налога на доходы физических лиц. При этом регионы имеют возможность устанавливать более высокие значения.

Заместитель министра труда и социальной защиты Дмитрий Платыгин в рамках заседания сообщил, что новый МРОТ превысит прожиточный минимум трудоспособного населения на 31,2%. Он добавил, что в 2026 году планируется рост МРОТ на 20,7%, что составит 48% от медианной заработной платы.

По данным Росстата, медианная заработная плата за 2024 год достигнет 56 443 рублей. Проект закона внесен правительством в рамках бюджетного пакета. Принятие данного законопроекта позволит повысить зарплату примерно 4,6 млн работников.

Ранее лидер СРЗП Сергей Миронов предложил рассчитывать минимальную пенсию исходя из МРОТ. Сейчас власти берут за основу прожиточный минимум пенсионера.