Суд вернул Салехарду незаконно приватизированные объекты на 255 млн рублей

Суд вернул Салехарду незаконно приватизированные объекты ЖКХ на сумму 255 млн рублей, сообщает «Ямал-Медиа» со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры. Объекты снова стали муниципальной собственностью.

Сообщается, что в 2023 году администрация города передала компании «Салехардэнерго» ряд зданий, среди которых была котельная и инженерные сети. Передача имущества осуществлялась без конкурса и инвестпрограммы.

В ведомстве оспорили сделку в арбитражном суде. По итогам заседания иск был удовлетворен, а объекты возвращены.

