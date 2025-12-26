Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
26 декабря 2025 в 11:30

Суд вернул Салехарду незаконно приватизированные объекты на 255 млн рублей

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Суд вернул Салехарду незаконно приватизированные объекты ЖКХ на сумму 255 млн рублей, сообщает «Ямал-Медиа» со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры. Объекты снова стали муниципальной собственностью.

Сообщается, что в 2023 году администрация города передала компании «Салехардэнерго» ряд зданий, среди которых была котельная и инженерные сети. Передача имущества осуществлялась без конкурса и инвестпрограммы.

В ведомстве оспорили сделку в арбитражном суде. По итогам заседания иск был удовлетворен, а объекты возвращены.

Ранее сообщалось, что московская компания ООО «Центр развития спорта „Перспектива“» выиграла аукцион по приватизации 100% акций АО «Евпаторийский морской порт». Имущество было продано по начальной цене 192,9 млн рублей, которую и предложил победитель.

Салехард
приватизация
суды
прокуратура
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Фекальный водопад затопил дороги российского города
Юрист ответил, что грозит девушке за подготовку теракта в Ставрополе
В МИД России отреагировали на рождественскую речь Зеленского
Рябков раскрыл, как Макрон может переговорить с Путиным
Офтальмолог перечислила тревожные признаки проблем со зрением
Покушение на офицера, юная террористка, 77 БПЛА: ВСУ атакуют РФ 26 декабря
Британского учителя обвинили в терроризме за видео с Трампом
«Госуслуги» помогли миллионам россиян перехитрить мошенников
Панда Катюша в зоопарке Москвы: последние новости 26 декабря, фото, видео
Личный финансовый аудит: пошаговая инструкция на начало года
Синоптик дал точный прогноз погоды на предстоящий январь в Москве
Дезинфектолог рассказал, как защитить себя от «елочных клещей»
Восток Йемена подвергся атакам истребителей
В Госдуме оценили идею введения шестидневной рабочей недели для россиян
«Спартак» перезаключил контракт с капитаном команды
Подоляка заявил о панике в рядах ВСУ после потери штаба в Гуляйполе
Telegram перестал работать
Турецкий триллер, миллиард в лотерею: кинопремьеры последней недели декабря
Собянин рассказал, как будет работать метро в новогоднюю ночь
Волчанск, Лиман, Покровск: хорошие и плохие новости фронта СВО 26 декабря
Дальше
Самое популярное
Рецепт салата «Медвежья шубка» с копченой грудкой: украшение стола
Семья и жизнь

Рецепт салата «Медвежья шубка» с копченой грудкой: украшение стола

Рецепт закуски из лаваша «Сырные палочки» — хрустящее удовольствие
Семья и жизнь

Рецепт закуски из лаваша «Сырные палочки» — хрустящее удовольствие

Тарталетки с крабовыми палочками и сыром — легкая закуска для Нового года
Семья и жизнь

Тарталетки с крабовыми палочками и сыром — легкая закуска для Нового года

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.